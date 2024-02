zaterdag 3 februari 2024 om 14:37

Simon Yates boekt belangrijke zege voor Jayco AlUla: “Was wel wat nerveus”

Simon Yates heeft zijn ploeg Jayco AlUla een groot succes bezorgd. De Brit won de slotrit van de AlUla Tour – uiteraard een belangrijke koers voor zijn ploeg – en verzekerde zich zo ook van de eindzege in de vijfdaagse. “Het is mooi dat ik het heb kunnen afronden”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Ik wilde het verschil eigenlijk maken op de laatste klim, maar daar had ik de benen niet voor”, aldus Yates. “Uiteindelijk moest ik het doen in de sprint en dat lukte, dat maakt mij heel blij.” Op de laatste beklimming van de dag had de Brit het naar eigen zeggen behoorlijk zwaar. “Daarom moest ik mezelf pacen. Dat lukte wel in het eerste steile deel, maar daarna niet meer. Ik wist dat ik zo snel mogelijk naar de top moest, en gelukkig wist ik net daarna nog wel terug aan te sluiten bij de koplopers.”

In een sprint met vier bleek Yates vervolgens de snelste. Hij klopte onder meer Finn-Fisher Black, die als derde over de streep kwam en drie seconden tekort kwam voor de eindzege. “Ik was wel wat nerveus, omdat Finn nog dichtbij kwam in de sprint. Ik dacht dat hij tweede was en dus genoeg bonificaties pakte… Maar we hebben het dus goed gedaan!”

Hoe beoordeelt Yates nu zijn eigen vorm? “Er is nog wat werk te doen, maar de grootste doelen liggen in de zomer.”