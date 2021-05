Simon Yates beperkt schade in Turijn: “Een lastige openingstijdrit”

Simon Yates, een van de grote favorieten voor de eindzege in de Giro d’Italia, wist zaterdag de schade te beperken in de openingstijdrit in Turijn. De kopman van Team BikeExchange wist de 37ste tijd te realiseren, op 38 seconden van ritwinnaar Filippo Ganna.

Yates (28) wist in de 8,6 kilometer lange individuele tijdrit tijd te pakken op directe concurrenten als Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Jai Hindley, Mikel Landa en Daniel Martin. De Britse klimmer moest wel tijd toegeven op onder meer João Almeida, Remco Evenepoel, Pavel Sivakov en Aleksandr Vlasov, al zijn de verschillen nog altijd beperkt.

Yates is vooral blij dat de 104e Giro d’Italia nu écht is begonnen. “Het was een lastige tijdrit om mee te beginnen, maar nu de Giro is begonnen kijk ik uit naar de komende dagen. We krijgen nu twee makkelijkere etappes, maar dan komen we op moeilijk terrein. Ik hoop dan mijn ding te kunnen doen”, klonk het na afloop van de tijdrit.

Matt White, een van de ploegleiders van Team BikeExchange in de Ronde van Italië, is blij dat kopman Yates heelhuids over de finish is gekomen. “Nu kan de wedstrijd écht beginnen. Sommige klassementsrenners wisten een snellere tijd neer te zetten, maar de meeste ronderenners finishten in elkaars buurt.”