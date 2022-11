Simon Pellaud en Trek-Segafredo gaan vroegtijdig uit elkaar

Simon Pellaud zal volgend jaar niet meer uitkomen voor Trek-Segafredo. De 29-jarige Zwitserse rasaanvaller tekende in augustus 2021 een tweejarig contract bij de Amerikaanse formatie, maar heeft zijn doorlopende verbintenis laten ontbinden. Over zijn toekomst is nog niks bekend.

Pellaud en Trek-Segafredo zijn in goed overleg uit elkaar gegaan, laat de ploeg weten via social media. Het is niet duidelijk waarom de Zwitser zijn contract niet zal uitdienen. Pellaud liet vorig jaar nog weten ‘supertrots’ te zijn om onderdeel te worden van de Trek-Segafredo-familie. “Trek-Segafredo is een ploeg waar ik altijd al van heb gedroomd. Het heeft de reputatie de ploeg met de beste sfeer en teamspirit te zijn. Dat is iets waar ik altijd al naar op zoek was.”

Pellaud kwam in zijn eerste en wat nu blijkt ook enige seizoen voor Trek-Segafredo tot 59 koersdagen. Zo nam hij onder meer deel aan Milaan-San Remo, de Ronde van het Baskenland, de Ronde van Zwitserland en de Deutschland Tour. Hij werd verder door de Zwitserse bondscoach geselecteerd voor het WK wegwielrennen in Wollongong, Australië.

Long-covid

Pellaud kampte dit jaar met de gevolgen van long covid, liet hij in juni weten aan dagblad Blick. “Ik probeer positief te blijven, maar het is niet eenvoudig. Mensen die twijfelen aan long covid, zouden eens in mijn lichaam moeten zitten. Dan zouden ze zo van gedachten veranderen. Ik ben ver verwijderd van mijn oude niveau en vrees voor mijn carrière. Ik weet dat ik geduld moet hebben, maar mijn geduld is op.”