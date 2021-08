Pellaud voor twee jaar naar Trek-Segafredo: “Ik voel me als een neoprof”

Trek-Segafredo heeft de komst van Simon Pellaud officieel bevestigd. De Zwitserse rasaanvaller van Androni Giocattoli-Sidermec tekende een tweejarig contract bij de Amerikaanse WorldTour-formatie.

Pellaud laat weten ‘supertrots’ te zijn om onderdeel te worden van de Trek-Segafredo-familie. “Ik ben in de afgelopen jaren met alle waaiers van het profwielrennen in aanraking gekomen en voor mij voelt het als een wedergeboorte. Ik voel me bij mijn terugkeer in de WorldTour als een neoprof, nadat ik jarenlang naar dit grote moment heb toegewerkt. Trek-Segafredo is een ploeg waar ik altijd al van heb gedroomd. Ik weet zeker dat ik volwassen genoeg ben geworden en het juiste niveau heb bereikt om een domestique in de WorldTour te zijn.

Ik kijk ernaar uit om 100% van mijn mogelijkheden, toewijding en persoonlijkheid aan de ploeg toe te voegen. Het voelt als de perfecte situatie voor me. De ploeg heeft de reputatie de ploeg met de beste sfeer en teamspirit te zijn. Dat is iets waar ik altijd al naar op zoek was en daarom ben ik all-in de gesprekken met Luca Guercilena ingegaan. Ik wil hem bedanken voor zijn vertrouwen en ik ben zeer benieuwd wat me te wachten staat. Ik kijk ernaar uit om 100% deel uit te maken van Trek-Segafredo”, aldus de 28-jarige Zwitser.

‘We willen niet dat hij zijn agressieve karakter verliest’

Ploegmanager Luca Guercilena is blij met zijn aanwinst. “Simon heeft met lef en zelfopoffering ruimte en zichtbaarheid verworven. Hetzelfde verwachten we de komende seizoenen van hem. Hij heeft genoeg kwaliteit en ervaring om een directe meerwaarde voor de ploeg te worden. Hij wordt een waardevolle kracht naast de kopmannen, maar we willen zeker niet dat hij zijn agressieve karakter verliest. Ons doel is om zijn kwaliteiten te waarderen in het belang van de ploeg.”