Simon Geschke neemt bolletjestrui over: “Altijd een droom geweest”

Het is even wennen om Magnus Cort niet meer in de bolletjestrui te zien in de Tour de France. De Deen van EF Education-EasyPost voerde een week lang het bergklassement aan, maar stond de koppositie in de rit naar Châtel af aan Simon Geschke. Voor de Duitse renner van Cofidis gaat een droom in vervulling.

Voor Geschke en zijn ploeg begon de dag nog met een tegenvaller, door de positieve coronatest en de opgave van Guillaume Martin. “De dag begon slecht. Het was moeilijk om Guillaume, onze kopman, te verliezen. Hij wilde van start gaan en helaas was dat niet mogelijk. Maar de Tour gaat door en in de briefing had ik aangegeven dat ik mee wilde in de ontsnapping, vooral omdat ik al vier punten had in het bergklassement. Ik wist dat ik een kans had om de bolletjestrui te krijgen.”

De bebaarde Duitser sprong mee met een kopgroep en zag ook ploegmaat Ion Izagirre aanhaken. Hij pakte op de Pas de Morgins, de Col de la Croix en de Col des Mosses in totaal vijftien punten en ging daarmee aan de leiding van het bergklassement. “Het is altijd een droom geweest om een trui te dragen in de Tour de France, welke kleur dan ook. Ik zal proberen die zo lang mogelijk te houden, maar ik moet ook van het moment genieten!”