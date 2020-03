Simon Clarke de beste in Drôme Classic zondag 1 maart 2020 om 16:33

Simon Clarke heeft in Frankrijk de Drôme Classic gewonnen. De Australiër van EF Pro Cycling versloeg Warren Barguil (Arkéa-Samsic) en Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) in een natte finale.

Julen Irizar (Fundación Euskadi), Franck Bonnamour (Arkéa-Samsic) en Pier-André Côté (Rally) vormden de kopgroep van de dag. Zij kregen al vroeg acht minuten voorsprong van het peloton, waar Cofidis, AG2R La Mondiale en Deceuninck-Quick-Step de leiding hadden.

In regenachtige omstandigheden wisten Bonnamour en Côté hun Spaanse medevluchter achter te laten. Wel zagen ze beetje bij beetje hun voorsprong slinken door werk van Trek-Segafredo en Cofidis. Zo was op 25 kilometer van het einde, op de Côte des Roberts (1,8 km aan 7,2%), het avontuur van de vluchters ten einde.

Spannende finale

Vincenzo Nibali opende de debatten en wist zich los te weten van de rest, maar werd kort na de top van de Roberts ingerekend door een goedgevulde favorietengroep. Op de volgende heuvel was het andermaal Nibali die wegreed in regenachtige omstandigheden, maar ook die poging strandde in schoonheid.

Nibali kreeg op weg naar finishplaats Livron wel de aansluiting van Simon Clarke en Warren Barguil. De Mur d’Allex en de Mur du Haut Livron leken in de laatste tien kilometer de beslissing te brengen, maar het drietal bleef bij elkaar.

Nibali ging de sprint van kop af aan, maar hij kon niet voorkomen dat Simon Clarke overtuigend won. Barguil wist in het wiel van de Australiër tweede te worden.