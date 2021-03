Simac wordt nieuwe hoofdsponsor van Holland Ladies Tour

De Holland Ladies Tour vindt in Simac Techniek NV een nieuwe hoofdsponsor. De wedstrijd wordt van 24 tot en met 29 augustus dan ook verreden onder de nieuwe naam Simac Ladies Tour.

Eric van Schagen (CEO Simac Techniek NV) en Thijs Rondhuis (directeur van het organiserende Courage Events) hebben zojuist een overeenkomst getekend waardoor Simac in 2021 op gaat treden als hoofdsponsor en naamgever van de Simac Ladies Tour, de enige meerdaagse UCI Women’s WorldTour-wedstrijd in de Benelux. Simac is in Nederland ook al naamsponsor van de Omloop der Kempen.

Er is een optie de overeenkomst met nog eens twee jaar te verlengen. Van 2013 tot en met 2020 was Boels Rental hoofdsponsor en ging de wedstrijd ook door het leven als de Boels Ladies Tour. In 2020 ging de meerdaagse niet door vanwege de coronacrisis. Twee jaar geleden bleek Christine Majerus de beste in het eindklassement.

Goede match

Rondhuis is opgelucht dat hij een nieuwe hoofdsponsor heeft kunnen strikken. “De situatie is als gevolg van de pandemie onzeker en ook de afgelasting van de editie van 2020 hielp niet mee. Maar aan de andere kant kan iedereen zien hoe het vrouwenwielrennen enorm in de lift zit. Direct na de eerste contacten met Simac ontstond wederzijds een goed gevoel.”

“Het internationale karakter van Simac, gekoppeld aan de no-nonsense instelling van een goed geleid familiebedrijf, gaf ons het vertrouwen dat dit de ideale partner voor een verdere groei van de Simac Ladies Tour zou zijn”, aldus Rondhuis. Van Schagen vult aan: “Het bleek vrijwel direct een goede match. We hebben dan ook vertrouwen in een goede samenwerking.”