Simac Ladies Tour kan doorgaan dankzij extra maatregelen

De Simac Ladies Tour kan dit jaar gewoon doorgaan. De organisatie van de meerdaagse etappekoers voor vrouwen – die voorheen bekend stond onder de naam Boels Ladies Tour – meldt op zijn website dat het extra maatregelen neemt om te voorkomen dat er teveel mensen op dezelfde plek samenkomen.

De start- en finishlocaties van de etappes zijn verplaatst naar plekken die van nature minder publiek trekken. Hiervoor zijn de bestaande routes aangepast. Bij de aankomst worden maximaal 750 mensen toegelaten, die enkel toegang krijgen met een QR-code in de corona check app. Ook is besloten dat er geen side events zullen plaatsvinden.

Organisator Thijs Rondhuis is verheugd dat zijn wedstrijd in deze moeilijke tijd door kan gaan en hoopt dat er hierdoor meer koersen georganiseerd kunnen worden. “Op deze wijze effenen we samen de weg voor andere grote evenementen om met dezelfde maatregelen wielersport op het hoogste niveau met het profiel publieksevenement weer mogelijk te maken,” verklaart hij.

De Simac Ladies Tour is de enige etappekoers in de Benelux die de hoogste Women’s WorldTour-status heeft. De wedstrijd kan traditioneel rekenen op een sterk deelnemersveld. Onder meer SD Worx, Jumbo-Visma, FDJ, DSM en Trek-Segafredo staan dit jaar aan de start. Tijdens de laatste editie in 2019 ging de eindzege naar de Luxemburgse Christine Majerus.

Etappeschema Simac Ladies Tour 2021

24-08 Proloog Ede (2,4 km)

25-08 1e etappe: Zwolle-Hardenberg: (134,4 km)

26-08 2e etappe: tijdrit Gennep (17,0 km)

27-08 3e etappe: Stramproy – Weert (120,3 km)

28-08 4e etappe: Geleen – Sweikhuizen (148,9 km)

29-08 5e etappe: Arnhem (149,4 km)