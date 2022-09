Seizoensrevelatie Silvia Persico voor drie jaar naar UAE Team ADQ

Het hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel: Silvia Persico zal de komende jaren uitkomen voor UAE Team ADQ. De 25-jarige Italiaanse seizoensrevelatie verlaat na zes seizoenen het Italiaanse Valcar-Travel & Service en tekent voor drie jaar.

Met Persico heeft UAE Team ADQ een nieuw (sportief) uithangbord voor de komende jaren in huis. De Italiaanse – die we tevens kennen uit de cross – is dit jaar helemaal doorgebroken als klassementsrenster. Ze werd dit seizoen onder meer vijfde in de allereerste Tour de France Femmes, zevende in de Giro d’Italia Donne en zevende in de Ronde van Burgos. Ook won ze een etappe in de hoog aangeschreven Ceratizit Challenge by La Vuelta.

Persico wist ook al de nodige adelbrieven te verzamelen in het eendaagse werk. Ze reed dit seizoen bijvoorbeeld al naar top 10-noteringen in Gent-Wevelgem, de Trofeo Alfredo Binda en de Brabantse Pijl, maar werd afgelopen zaterdag bovenal derde in de WK-wegwedstrijd in Wollongong. Ze is erg ambitieus voor de komende jaren, laat ze weten in een persbericht van haar aanstaande werkgever. “Ik kijk uit naar de komende jaren, die erg belangrijk zijn voor mijn carrière.”

Extra stap

“Ik verlaat Valcar, waar ik ben opgegroeid, omdat ik bij mijn nieuwe ploeg een extra stap hoop te zetten. Ik heb dit seizoen veel geleerd en heb volgens mij wel laten zien dat ik een ploeg kan leiden. De beslissing om voor drie jaar bij UAE Team ADQ te tekenen, is ook gebaseerd op gedeelde waarden. Om een project dat verder gaat dan alleen fietsen. We kunnen met de ploeg een bron van inspiratie zijn voor zoveel vrouwen, vooral in de Arabische wereld.”

Ex-renner Rubens Bertogliati, tegenwoordig de teammanager van de vrouwentak van UAE, is eveneens in zijn nopjes. “Silvia is onze belangrijkste aanwinst voor het nieuwe seizoen. Ze heeft de afgelopen maanden laten zien dat ze onze ploeg kan aanvoeren. Ze is serieus met haar sport bezig, is zeer gedreven en ze is een heel seizoen in staat om prestaties te leveren. We zijn erg enthousiast over deze samenwerking.”

Volgens de geruchten houdt de huidige ploeg van Persico, Valcar-Travel & Service, aan het einde van het seizoen op te bestaan.