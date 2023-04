Silvia Persico: “Kon Demi Vollering nog verslaan in de laatste 30 meter”

Demi Vollering was hard op weg naar haar tweede overwinning op rij in de Brabantse Pijl, maar dat was buiten Silvia Persico gerekend. De 25-jarige Italiaanse van UAE Team ADQ bleek sneller in de sprint van een uitgedund groepje. “Zij was heel sterk onderweg, dus koos ik voor haar wiel”, blikt Persico terug.

“Omdat ik weet dat je deze sprint kan winnen in de laatste 20 of 30 meter”, licht de wegrenster en veldrijdster toe. “Dat lukte gelukkig in de laatste 30 meter. Daarom ben ik echt heel blij met deze zege. De ploeg was ook sterk vandaag. Nu ik hier win, hoop ik dat dit het begin is van een mooi seizoen.”

“Na mijn ritzege in de Vuelta a España van vorig jaar is dit wel een van mijn grootste zeges. En ik hoop ik de rest van het seizoen nog mooie dingen kan laten zien”, stelt Persico. “Vandaag wilde ik echt winnen, want na mijn vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen was ik niet blij. Daarom wilde ik zo snel mogelijk winnen.”

