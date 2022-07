Silvia Persico alsnog bestraft voor gevaarlijke actie in sprint Tour Femmes

Silvia Persico is haar vijfde plaats in de zesde etappe van de Tour de France Femmes een dag later alsnog kwijtgeraakt. De Italiaanse van Valcar-Travel & Service maakte in de sprint in Rosheim een gevaarlijke manoeuvre, en daarvoor is ze nu gedeclasseerd.

Dat houdt in dat Persico is teruggezet naar de laatste plaats in de groep waarin ze gefinisht is. Haar vijfde plaats is dus omgezet in een 39ste plaats, maar wel in dezelfde tijd als winnares Marianne Vos.

“Na het bekijken van de beelden van de aankomst vanuit de helikopter, heeft de jury deze beslissing toegepast. De reden is het afwijken van de gekozen lijn en daarbij een andere renster te hinderen of in gevaar te brengen”, luidt het verdict van de wedstrijdjury.

Daarmee wijst de jury op een actie van Persico in de laatste 100 meter, waarbij ze van de rechterkant van de weg in een ruk naar het midden van de weg stuurt. Met die actie bracht ze haar landgenote Maria Giulia Confalonieri in gevaar. De renster van Ceratizit-WNT weet het wiel van Persico net te ontwijken en overeind te blijven.

En el Tour femenino cada día vemos una nueva chapuza. El sprint que hace Silvia Persico es para que la descalifiquen. pic.twitter.com/fzDW6VFa84 — ★☭ Viktor Kapitonov (@RSSdeGeorgia) July 29, 2022

De jury ziet het nu ook. Persico bestraft. Après avoir eu l’opportunité de visionner les images de l’arrivée provenant de l’hélicoptère,

le jury décide d’appliquer la décision suivante :

– motif : déviation du couloir choisi en gênant ou mettant en danger une autre coureuse — Danny (@dnelissen) July 30, 2022