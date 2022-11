Silvia Persico trapt zaterdagmiddag haar veldritseizoen af in Italië

Silvia Persico rijdt zaterdagmiddag haar eerste cross van het seizoen. De Italiaanse renster rijdt in haar eigen land, in San Colombano Certenoli, de GP Val Fontanabuona. Vorig seizoen werd Perisco nog derde op het wereldkampioenschap veldrijden in Fayetteville.

Enkele weken terug blikte Perisco vooruit op haar aanstaande veldritseizoen, waar ze zal strijden tegen de dominante youngsters. “Het zal moeilijk worden. De jonge rensters gaan meteen vol gas, ik weet niet hoe dat voor mij zal zijn”, vertelde ze toen aan VeloNews.

De eerste crossen zal de renster van Valcar-Travel&Service echter niet uitkomen tegen de Nederlandse rensters. Persico kiest er namelijk voor om pas in de periode rond Kerstmis naar Nederland en België af te zakken.