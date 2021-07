Silvan Dillier twee jaar langer bij Alpecin-Fenix

Silvan Dillier heeft zijn contract bij Alpecin-Fenix met twee seizoenen verlengd. De Zwitserse kampioen staat daardoor tot eind 2023 onder contract bij het Belgische ProTeam van de gebroeders Roodhooft.

“De eerste paar maanden hebben mijn verwachtingen overtroffen”, vertelt Dillier. “De ploeg werkt heel professioneel en helpt de renners in hun ontwikkeling. Ik heb het gevoel dat ik mijn top nog niet bereikt heb. Het is mooi om daar onderdeel van uit te maken en ik waardeer het vertrouwen. De wedstrijdkalender van de ploeg past ook goed mij mij. Ik heb mooie doelen, vooral in een helpersrol, maar ik krijg ook kansen voor mijzelf.”

In de Tour de France was de Zwitser als nationaal kampioen onderdeel van de succesvolle formatie die twee etappes won en zes dagen de gele trui droeg. “Die ervaring was geweldig. Ik bedoel, andere renners dromen hun hele leven van het hebben van de gele trui in de ploeg. En wij hebben dat gewoon geflikt, dat was top”, blikt de 30-jarige hardrijder terug.

Dillier is bezig aan zijn eerste seizoen bij Alpecin-Fenix, waar hij een belangrijke helper is van kopman Mathieu van der Poel. Eerder kwam hij uit voor BMC (2014-2017) en AG2R La Mondiale (2018-2020).