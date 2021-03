Silvan Dillier maakt in Gent-Wevelgem zijn rentree na sleutelbeenbreuk

Alpecin-Fenix kan in Gent-Wevelgem weer beschikken over Silvan Dillier. De Zwitser maakt in de klassieker zijn rentree, nadat hij in Kuurne-Brussel-Kuurne bij een val een sleutelbeen brak. Zoals aangekondigd is Mathieu van der Poel er zondag niet bij.

Vier weken geleden kwam Dillier lelijk ten val tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne en brak daarbij zijn sleutelbeen. Nog dezelfde avond ging hij al onder het mes. Voor de Zwitser was het zijn tweede sleutelbeenbreuk in relatief korte tijd. In oktober liep hij namelijk dezelfde blessure op bij een val in Brugge-De Panne.

Naast Dillier rekent Alpecin-Fenix op Tim Merlier, die dit seizoen al driemaal wist te winnen, Jasper Philipsen, Jonas Rickaert, Oscar Riesebeek, Scott Thwaites en Gianni Vermeersch. Mathieu van der Poel slaat Gent-Wevelgem over in zijn voorjaarsprogramma. De Nederlandse kampioen gaf de voorkeur aan de E3 Saxo Bank Classic, waar hij vrijdag derde werd.

Alpecin-Fenix voor Gent-Wevelgem 2021

Silvan Dillier

Tim Merlier

Jasper Philipsen

Jonas Rickaert

Oscar Riesebeek

Scott Thwaites

Gianni Vermeersch