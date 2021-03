Silvan Dillier breekt sleutelbeen bij val in Kuurne-Brussel-Kuurne

Alpecin-Fenix moet het enige tijd zonder Silvan Dillier stellen. De Zwitser, in 2018 de nummer twee in Parijs-Roubaix, kwam in Kuurne-Brussel-Kuurne ten val en brak daarbij zijn sleutelbeen.

Dillier verruilde afgelopen winter AG2R La Mondiale voor Alpecin-Fenix, waar hij een belangrijke rol moest gaan vertolken in de kasseiklassiekers. Zaterdag reed hij in Omloop Het Nieuwsblad alvast naar de veertiende plaats. De andere kasseiklassiekers dreigt de 30-jarige Zwitser door zijn sleutelbeenbreuk nu te moeten missen. Zondagavond ging hij al onder het mes.

Voor Dillier is dit zijn tweede sleutelbeenbreuk in relatief korte tijd. Vier maanden geleden liep hij namelijk dezelfde blessure op bij een val in Brugge-De Panne.

