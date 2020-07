‘Sicilië ontkent start Giro d’Italia in Palermo’ donderdag 2 juli 2020 om 09:17

De burgemeester van Palermo maakte eerder deze week bekend dat de Giro d’Italia dit jaar van start gaat met een korte tijdrit door de straten van Palermo. Niet waar, volgens de Regio Sicilië en raadslid Manlio Messina. “We moeten deze week nog een beslissing nemen over de eerste etappe”, zo klinkt het.

“Ik begrijp niet hoe hij zoiets heeft kunnen zeggen”, vertelt Messina aan Tuttobiciweb.it. “Er is namelijk nog niks besloten. Palermo was inderdaad een optie, maar het is niet de meest voor de hand liggende. De beslissing is niet aan hem, maar aan de regio en de raad, die alles financieren.”

“Waarom hij deze uitspraken heeft gedaan?”, vraagt het raadslid zich af. “Ik weet het niet. Je zult het aan hem moeten vragen. Ik weet alleen dat de tweede etappe in Monreale van start gaat en dat de etappe Palermo doorkruist. We hebben al een route in gedachten.”

De Regio Sicilië bevestigt niet veel later de woorden van Messina: “De Giro d’Italia zal niet starten vanuit Palermo. Ik ben op de hoogte gebracht door directeur Mauro Vegni. La Grande Partenza is een buitengewone kans om vanuit toeristisch oogpunt een nieuwe start te maken, en daarom wil ik de minister Vincenzo Spadafora en het regionale raadslid voor toerisme, Messina, bedanken voor hun inzet.”