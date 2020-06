Shotaro Iribe (NTT Pro Cycling) breekt sleutelbeen en schouderblad dinsdag 16 juni 2020 om 20:41

Shotaro Iribe zal een tijdje niet kunnen koersen. De Japanse kampioen van NTT Pro Cycling kwam tijdens een trainingsritje zwaar ten val en liep daarbij een gebroken sleutelbeen en schouderblad op. Iribe zal aankomende vrijdag worden geopereerd.

Iribe tekende eind vorig jaar een contract bij de WorldTour-formatie uit Zuid-Afrika, na acht seizoenen te hebben rondgefietst in het tenue van het continentale Shimano Racing Team. “Ik ben heel blij dat ik aansluit bij NTT. Dit is de uitdaging waar ik naar zocht sinds ik begon met wielrennen. Ik kan niet omschrijven hoe blij ik ben”, zo liet hij weten.

De Japanner eindigde dit seizoen als 107e in de Tour de Langkawi. Naast de nationale titel op de weg in 2019 wist Iribe de laatste jaren ook etappes te winnen in de Tour of Thailand en de Tour de Kumano. Iribe gaat vrijdag onder het mes. Zijn ploeg zal dan ook met een medische update komen.