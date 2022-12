Shirin van Anrooij zegeviert in Gavere: “Ik voelde me heel sterk”

Het was een mooie tweede kerstdag voor Shirin van Anrooij. De renster van Baloise Trek Lions pakte de zege in de Wereldbeker Gavere, haar tweede wereldbekerzege van dit veldritseizoen. Ze reed de hele cross van voren, maar gemakkelijk was het niet, vertelde ze na afloop. “Het was heel zwaar”, zei ze in het flashinterview.

“Ik reed gewoon mijn eigen lijnen”, legde ze uit hoe ze de veldrit had aangepakt. “Ik voelde me heel sterk. Maar in de derde ronde, op de lange klim, bleef ik te lang fietsen. Mijn benen liepen leeg. Daarna besloot ik gewoon overal te lopen, wat gemakkelijk voor me was. Maar het was superzwaar.”

In de eerste rondes duelleerde ze met Puck Pieterse, die op een zeker moment definitief wegviel, mede door materiaalpech. “Ik reed gewoon op kop en had eerst niet door dat Puck niet meer in mijn wiel zat. Ik keek niet om, ik reed gewoon mijn eigen tempo”, aldus Van Anrooij, die in de derde ronde het gezelschap kreeg van haar ploeggenote Lucina Brand. “Op een gegeven moment zag ik Lucinda dichterbij komen, maar ik wist dat het laatste deel van de ronde me goed lag. Daar reed ik ook weg van Puck. Ik probeerde druk te houden, en dat pakte goed uit.”