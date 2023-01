Shirin van Anrooij zat in de ‘flow’: “Dan is het heerlijk om door het zand te rijden”

Shirin van Anrooij zegevierde zondag in de Wereldbeker Zonhoven. Dat deed ze met een behoorlijk groot verschil. “Het was niet gemakkelijk, maar ik had een heel goed gevoel”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Ik had op dit parcours de controle, ik maakte geen fouten”, vervolgde Van Anrooij. “Ik kon gewoon mijn tempo rijden. Ik zat in een goede flow, dan is het zand heerlijk om doorheen te rijden.” Had de renster van Baloise-Trek Lions verwacht om op deze manier te winnen? “Nee, maar ik wist dat het mogelijk was. Na Koksijde wist ik dat ik kon vertrouwen op mijn zandkwaliteiten, en dat de krachtstukken omhoog me ook goed liggen. Maar ik had niet verwacht om in de tweede ronde al solo te gaan.”

De keuze voor Van Anrooij om de kampioenschappen in het vervolg bij de beloften of bij de elite te rijden, is er niet gemakkelijker op geworden, vertelt ze. “Ik denk dat het alleen moeilijker wordt. Nu wil ik misschien toch op eliteniveau rijden, terwijl ik eerst vrij zeker was dat ik bij de beloften wilde blijven. Tijdens het laatste deel van de ronde dacht ik: hier gaan mensen naar vragen. Maar ik ben nog steeds niet zeker. Het is een heel moeilijk keuze.”