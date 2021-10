Shirin van Anrooij wint Jingle Cross in Iowa

De Nederlandse Shirin van Anrooij (19) heeft vannacht de eerste van drie crossen in Iowa City op haar naam geschreven. Het jonge talent van Baloise-Trek reed van start tot finish aan de leiding. Hélène Clauzel en Caroline Mani werden tweede en derde.

Hélène Clauzel nam de kopstart in deze C1-wedstrijd, de eerste van drie opeenvolgende wedstrijden in Iowa City. Shirin van Anrooij en Marion Norbert Riberolle volgden in het spoor. Maar voor Van Anrooij ging het net iets te traag en nog in dezelfde ronde nam ze de leiding over. Deze avondcross werd overigens verreden onder kunstlicht.

Het Nederlandse toptalent uit de stal van Sven Nys liet er geen gras over groeien en koos vol voor de aanval. Clauzel en co stonden erbij en keken ernaar. Van Anrooij nam op het snelle parcours steeds meer afstand en werd nooit meer bedreigd. De jongste van de Clauzel-zusjes hield vlot de tweede plaats vast, terwijl Caroline Mani nog de laatste podiumplaats afsnoepte van Marion Norbert Riberolle.

Van Anrooij doet een goede zaak in de UCI-ranking. Winst in een UCI cat.1-cross levert immers 80 punten op. Toppers als Brand, Vos, Betsema, Honsinger, Vas of Worst stonden niet aan de start. Zij focussen vol op de wereldbekermanche van zondag in hetzelfde Iowa.

Uitslag Iowa City (C1)

1. Shirin van Anrooij

2. Hélène Clauzel

3. Caroline Mani

4. Marion Norbert Riberolle

5. Perrine Clauzel