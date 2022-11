Shirin van Anrooij verslaat Van Empel en Pieterse in spannende wereldbeker Beekse Bergen

Video

Shirin van Anrooij heeft de wereldbeker in de Beekse Bergen op haar naam geschreven. In een spannende strijd was ze net iets beter dan Fem van Empel en Puck Pieterse.

Beekse Bergen is nieuwkomer in de wereldbeker. In het verleden was Beekse Bergen al drie keer decor van het NK veldrijden. De wedstrijd van vandaag was op een gloednieuw parcours met minder hoogtemeters.

Op het technische traject dat zich kenmerkt door het vele draaien en keren nam Van Empel de kopstart. In de beginfase bleef het veld gesloten. Daarna namen Pieterse, Van Empel en Alvarado het initiatief. Pieterse en Van Empel waren een van de enigen die over de balkjes sprongen, waarmee ze Alvarado onder druk zette.

In de vierde van zes rondes resulteerde in een val, waardoor ze de aansluiting verloor. Vanuit de achtergrond maakte Van Anrooij een indrukwekkende remonte. De renster van Baloise Trek Lions maakte in de voorlaatste ronde de aansluiting met het koplopers duo.

Vlak voor het ingaan van de laatste ronde sprong Van Anrooij weg bij haar concurrenten. Het verschil bleef heel de ronde beperkt. In de laatste minuten kregen Pieterse en Van Empel hun prooi in het zicht. In de technische zandstrook sloop Van Arnooij weer wat verder weg. Het bleek voldoende om de vooruit de blijven.

Wereldbeker Beekse Bergen

1. Shirin van Anrooij

2. Fem van Empel

3. Puck Pieterse

4. Ceylin del Carmen Alvarado

5. Marianne Vos

6. Blanka Kata Vas

7. Lucinda Brand

8. Marie Schreiber

9. Aniek van Alphen

10. Denise Betsema

