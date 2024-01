vrijdag 19 januari 2024 om 10:36

Shirin van Anrooij verlengt tot eind 2026 bij Lidl-Trek en Baloise Trek Lions

Shirin van Anrooij heeft haar contract bij Lidl-Trek met een seizoen verlengd. De Nederlandse wielrenster, winnares van de eerste Tour de l’Avenir voor vrouwen, had al een contract tot eind 2025 bij het Amerikaanse team, maar heeft dat nu opengebroken en verlengd tot eind 2026. Ook blijft ze tot die tijd crossen bij het gelieerde Baloise Trek Lions.

De 21-jarige Zeeuwse werd in 2021 prof bij het toenmalige Trek-Segafredo. Afgelopen jaar brak ze definitief door met winst in de Trofeo Binda, de eindzege in de Ronde van de Toekomst en een tweede plaats in de Ronde van Burgos. In het veldrijden behoort ze ook tot de wereldtop, al had ze deze winter wat problemen en moest ze een punt achter haar seizoen zetten door een ribblessure.

Voor Van Anrooij was het geen moeilijke keuze om te verlengen, zegt ze. “Ik ben heel blij dat ik de kans krijg om langer te blijven bij Lidl-Trek en Baloise Trek Lions. Vorig jaar vielen veel puzzelstukjes in elkaar in de klassiekers en kon ik voor het eerst winnen in de Women’s WorldTour”, aldus de Nederlandse. “Ik zie mijzelf gewoon niet in een ander shirt rijden.”

De ambities van Lidl-Trek en Van Anrooij zijn groot. “Ik zou graag meer leren van Lizzie Deignan en Elisa Longo Borghini in de klassiekers, om te zien hoe zij winnen en om ze daarbij te helpen. Maar ik zal die hulp ook van hun krijgen als ik kans heb om te winnen”, zegt ze. “Ik voel mij thuis in dit team. Ik krijg alle steun die ik nodig heb en de ploeg maakt door de komst van Lidl nog een professionele stap vooruit. Zo hoop ik ook zelf te kunnen blijven groeien.”

‘Droom van podium in grote ronde’

“Ik wil dit jaar opnieuw winnen. Ik wil leren hoe het is om een klassement te rijden en droom ervan om naar een podiumplaats te behalen in een van de grote rondes. Ik moet voor dat doel blijven werken”, kijkt Van Anrooij vooruit. Ploegleidster Ina Teutenberg is blij met het nieuwe contract. “Ze is een slimme, jonge vrouw die alle advies en ervaring in zich opneemt. Ze wil haar potentie volledig benutten, en dat is heel veel.”

“Shirin heeft laten zien dat ze alle eigenschappen heeft om goed te presteren in klassementen, dus we gaan haar de komende jaren blijven helpen. Hopelijk zien we haar op nog veel podiums.”