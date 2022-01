Shirin van Anrooij na zilver: “Net iets te lang getwijfeld toen Puck aanging”

Shirin van Anrooij was op het WK veldrijden voor beloftes in Fayetteville dicht bij de wereldtitel. In een sprint-met-twee om de regenboogtrui kwam Puck Pieterse echter iets eerder over de streep en moest ze zich tevreden stellen met de zilveren medaille.

De teleurstelling was groot bij Van Anrooij na haar tweede plaats, maar niet over de koers die ze had gereden. “Ik wilde hier heel goed zijn en was denk ik in de beste vorm waarin ik ben geweest. Wat dat betreft kan ik mezelf niets kwalijk nemen”, vertelde de 19-jarige renster van Baloise Trek Lions, de juniorenwereldkampioene van 2020 in Dübendorf, na afloop van de wedstrijd aan onder andere WielerFlits.

“Ik wilde ook aanvallen op de klim waar Puck ging en ik was net iets later, waardoor ik er net iets achteraan reed. Toen kwam dat foutje van Fem (Van Empel, red.) op dat korte knikje en was Puck weg. Tot mijn verbazing kwam ik nog dichtbij en reed ik het gat ook echt dicht, en werd het een sprint. Ik zat in tweede positie waar ik wilde zitten, maar twijfelde net een seconde te lang toen Puck aanging en toen kwam ik tekort op de streep. Dat is vooral heel zuur”, aldus Van Anrooij.

Hetzelfde plan

Na de wedstrijd bleef de eindsprint door haar hoofd malen. “Op zo’n kampioenschap ga je voor de winst en als je dan zo dichtbij bent in de sprint, dan is het gewoon heel zuur. We waren heel erg aan elkaar gewaagd en eigenlijk merkte ik wel dat Puck en ik de sterkeren waren op de klim. We wilden allebei aangaan op de laatste klim en hadden allebei eigenlijk precies hetzelfde plan, maar Puck was net iets eerder over de streep dan ik was.”

Topsport kan hard zijn, beaamde Van Anrooij. “Nu is het even heel hard. Als ik echter twee meter naar voren had gezeten, was ik hier heel blij geweest met exact dezelfde wedstrijd. Ik kan mezelf niets kwalijk nemen, maar nu is het nog gewoon even heel zuur.”

Left it all out there on the course today ⚡️never stopped believing in the last lap and was close, but just not close enough 💔🥈 A sprint I’ll be replaying over and over again in my head. Thanks to the best team around me all winter long to be at my best level today 🦁💙 pic.twitter.com/eScMeZh3gH — Shirin van Anrooij (@x_shirin) January 31, 2022