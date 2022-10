Shirin van Anrooij na derde plek in Maasmechelen: “Deze week pas begonnen met crosstraining”

Na een zevende plek in Tábor vorige week pakte Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) haar eerste podiumplek in een Wereldbekercross dit seizoen. De Nederlandse wist lange tijd bij haar landgenoten en nummers één en twee in de uitslag Fem van Empel en Puck Pieterse te blijven, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. “Ik hoopte sterker te zijn dan in Tábor”

“Voor de start was ik vrij nerveus omdat ik onzeker was over mijn vorm, maar ik voelde gelukkig snel dat ik op niveau was. Ik had de benen om mee te doen voor de overwinning, maar uiteindelijk liet ik me in de slotronde wat wegdrukken. Van Empel en Pieterse zijn daar gewoon nog iets sluwer in. Het is de eerste keer dat ik zo’n finale rijd, ik hoop daar nog beter in te worden”, aldus de 20-jarige renster.

Voor Van Anrooij is het nog maar haar derde cross van het seizoen. Ze werkte dit jaar ook al een uitgebreid wegprogramma af. “Mijn eerste crosstraining van dit seizoen heb ik afgelopen woensdag pas gedaan”, vertelde ze met een glimlach. “Ik voel dat ik nog sterker word, ik hoop die lijn door te kunnen zetten”, aldus de Zeeuwse.