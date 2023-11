woensdag 15 november 2023 om 10:01

Shirin van Anrooij in Superprestige Boom weer te zien in het veld

Shirin van Anrooij is nu nog in opbouw, maar de 21-jarige Nederlandse zal begin december weer het veld induiken. De renster van Lidl-Trek, die in de wintermaanden uitkomt voor Baloise Trek Lions, doet op 2 december mee aan de Superprestige van Boom.

De veelzijdige Van Anrooij was deze week te gast in de podcast De Grote Plaat. Ze keek onder meer terug op het voorbije wielerseizoen en vooruit naar het komende wegseizoen, maar het ging ook over de cross. De Nederlandse kwam dit veldritseizoen al drie keer in actie, maar besloot na de Wereldbeker van Waterloo (DNF) op zondag 15 oktober een rustperiode in te lassen.

Van Anrooij nam de voorbije weken bewust wat gas terug na een lang en intensief wegseizoen, maar zal over ruim twee weken weer het veld induiken. Ze begint volgende maand meteen met een dubbel weekend, met op zaterdag 2 december de Superprestige van Boom en één dag later de Wereldbeker van Flamanville.

“Vervolgens trek ik weer naar Spanje voor een trainingsstage met de wegploeg. Daarna rijd ik half december de Wereldbeker van Namen, gevolgd door de drukke kerstperiode. Dan zal ik veel crossen afwerken. In januari ga ik dan weer op trainingsstage”, zo schetst Van Anrooij, die begin februari ook aan de start zal verschijnen van het WK veldrijden in het Tsjechische Tábor.

Andere aanpak

Van Anrooij liet eerder in een interview met WielerFlits al weten dat ze het dit veldritseizoen anders zal aanpakken. “Eigenlijk heb ik nu voor het eerst echt een lang off-season en een normale opbouw naar het wegseizoen. Op die manier wil ik iets meer focus kunnen leggen richting de klassiekers volgend jaar. Ik wil heel graag ontdekken wat ik daar nog meer kan. Dan is deze investering nodig.”

“Maar uit de cross zal ik nooit verdwijnen. Ik vind het echt veel te leuk, het is een veel te groot stuk plezier voor mij op de fiets. Daarom vind ik het ook zo moeilijk. Alle klassementen zijn door deze beslissing ook gelijk weg. Wat Sven (Baloise Trek Lions-manager Sven Nys, red.) van mijn plan vindt? Hij heeft een beetje gemengde gevoelens, denk ik. Maar langs de andere kant begrijpt hij het wel heel goed. Hij is wel heel blij dat ik alsnog gewoon minimaal een aantal crossen voor de ploeg blijf rijden.”