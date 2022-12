Shirin van Anrooij: “Hoop deze vorm de kerstperiode door te trekken”

Video

Shirin van Anrooij toonde zich gelukkig na afloop van de Zilvermeercross, waarin ze de gehele cross domineerde en solo over de meet kwam. “Ik had niet verwacht dat ik al zo snel solo zou gaan”, zegt ze voor de camera bij WielerFlits.

“Het was even afwachten hoe ik me zou voelen na de wegstage in Spanje. Het parcours lag erg zwaar en met al die regen dacht ik: shit. Gelukkig was het niet zo op techniek en leuk om te doen. Ik kon overal mijn eigen lijnen rijden en ging uit van eigen kracht.”

In elf crossen staat Van Anrooij nu op twee zeges en in totaal tien podiumplaatsen. Dat het goed gaat met de Nederlandse, is dan ook een understatement. “Dit had ik voor het seizoen niet verwacht, maar ik rijd heel constant. Ik hoop deze vorm door te trekken in de kerstperiode.”