Shirin van Anrooij grijpt eerste wereldbekerzege tijdens GP Beekse Bergen: “Heel onverwacht”

Shirin van Anrooij heeft tijdens de Grote Prijs Beekse Bergen haar eerste overwinning in een wereldbeker geboekt. Na een aanval in de finale van de koers wist ze een sprintende Fem van Empel en Puck Pieterse nipt voor te blijven en dat is “echt wel heel erg speciaal”, stelt ze in gesprek met WielerFlits.

Dat ze fysiek in orde was wist ze wel, maar met deze uitslag verrastte Van Anrooij zichzelf. “Vorige week was ik toch best wel ontgoocheld na het EK, gewoon teleurgesteld en een beetje gefrustreerd. Ik wist wel dat de vorm goed was, maar ik had nooit verwacht dat hij goed genoeg zou zijn om een wereldbeker te winnen”, vertelt ze met een brede lach op haar gezicht.

Aan het begin van de wedstrijd leek die overwinning ver weg, nadat de 20-jarige Zeeuwse een matige start kende. “De start zit er nog niet helemaal in dit seizoen en ik liet me weer wat wegduwen eigenlijk. Heel de cross heb ik voor mijn gevoel wel een beetje achter de feiten aangereden. Ik heb eigenlijk echt mijn eigen tempo gereden en plek voor plek opgeschoven en opeens zag ik Puck en Fem rijden. Toen wist ik gewoon: wanneer zij stilvallen, moet ik meteen aanvallen.”

Zo gezegd, zo gedaan, dus vertrok Van Anrooij met nog één ronde te gaan. “Toen ging ik dus al op de weg en dacht ik: nu is het echt nog wel heel erg lang. Maar aan de andere kant moet je maar gewoon doorrijden en hopen dat zij er ook doorheen zitten. Ik maakte gewoon geen een fout meer en toen kwam de finish er best snel aan.”