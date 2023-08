vrijdag 25 augustus 2023 om 12:13

Shirin van Anrooij en Fem van Empel rijden eerste Tour de l’Avenir Femmes

Shirin van Anrooij en Fem van Empel zijn de blikvangers in de Nederlandse selectie voor de Tour de l’Avenir Femmes. Het is voor het eerst dat er een Ronde van de Toekomst voor vrouwen georganiseerd wordt. De start is op maandag 28 augustus.

“We starten met klassementsambities en hebben een selectie waarmee we elke dag voor de prijzen mee kunnen doen”, aldus bondscoach Loes Gunnewijk, die graag met de Nederlandse ploeg wilde meedoen aan deze U23-wedstrijd voor vrouwen. “In Nederland wordt op Watersley al een internationale koers voor beloften-vrouwen verreden, maar verder zijn dergelijke wedstrijden nog vrij schaars.”

De ogen zullen vooral gericht zijn op Shirin van Anrooij (21) en Fem van Empel (20), die bij respectievelijk Lidl-Trek en Jumbo-Visma al ervaring hebben op het hoogste niveau. “Met Fem en zeker ook Shirin hebben we rensters die al een hoog niveau gehaald hebben in de Women’s WorldTour en die dan ook met klassementsambitie van start mogen gaan in deze wedstrijd”, vindt Gunnewijk.

Mijntje Geurts (19, Lotto Dstny Ladies), Nienke Vinke (19, Team dsm-firmenich), Rosita Reijnhout (19, Jumbo-Visma) en Maureen Arens (20, AG Insurance-Soudal Quick-Step) maken de zeskoppige selectie compleet.