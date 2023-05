Eerste Tour de l’Avenir voor vrouwen kent pittige slotfase

De organisatie achter de Tour de l’Avenir, de belangrijkste rittenkoers voor U23-renners, kwam vorig jaar al met het nieuws naar buiten dat er in 2023 een eerste vrouweneditie zal worden georganiseerd. Nu kennen we ook het parcours voor de eerste editie van de ‘mini-Tour de France’ voor vrouwen.

De eerste Ronde van de Toekomst voor vrouwen zal plaatsvinden van 28 augustus tot en met 1 september, vlak na de 59ste editie van de Tour de l’Avenir voor mannen (20-27 augustus). De rensters zullen in de vijfdaagse rittenkoers uitkomen voor nationale ploegen, en dus niet in teamverband.

De vrouwenkoers begint op maandag 28 augustus met een individuele tijdrit van vijftien kilometer in en rond Saint-Vallier. Daarna volgen een vlakke etappe van 91 kilometer tussen Charolles en Louhans-Chateaurenaud en een heuvelrit van 97 km met finish in Saint-Didier-sur-Chalaronne.

Het algemeen klassement zal worden opgemaakt in de vierde en vijfde etappe. De rensters krijgen namelijk nog twee pittige bergetappes voorgeschoteld. In de voorlaatste rit naar Megève wachten 1.941 hoogtemeters, in de slotrit tussen Saint-Gervais Mont-Blanc en Sainte-Foy-Tarentaise zelfs 2.543 hoogtemeters.

Rittenschema Tour de l’Avenir voor vrouwen 2023 (28 augustus-1 september)

28/08 – Etappe 1: Saint-Vallier – Saint-Vallier (14,5 km, ITT)

29/08 – Etappe 2: Charolles – Louhans Chateaurenaud (91 km)

30/08 – Etappe 3: Val d’Epy – Saint-Didier-sur-Chalaronne (97 km)

31/08 – Etappe 4: Challes-les-Eaux – Megève (76 km)

01/09 – Etappe 5: Saint-Gervais Mont-Blanc – Sainte Foy Tarentaise (96 km)