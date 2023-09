vrijdag 1 september 2023 om 16:45

Shirin van Anrooij eindwinnares Tour de l’Avenir Femmes na indrukwekkende solo in laatste rit

Shirin van Anrooij heeft de Tour de l’Avenir Femmes gewonnen. De Nederlandse renster won de laatste rit na een knappe solo en schreef zo ook het eindklassement op haar naam. Voor Van Anrooij is het haar tweede zege van het wegseizoen.

In de vijfde en laatste etappe van de Tour de l’Avenir Femmes kregen de jonge rensters een zeer zware dag voorgeschoteld. De rit was maar 98,3 kilometer lang, maar onderweg moesten ze wel drie gecategoriseerde beklimmingen bedwingen. De Duitse Antonia Niedermaier begon rit vijf als leidster, maar een aantal rensters zaten haar op de hielen.

De rensters lieten er geen gras over groeien vrijdag. Vrijwel meteen ontstond er een sterke kopgroep op de eerste zware beklimming. Leidster Niedermaier (Duitsland), Gaia Realini (Italië), Anna Shackley (Groot-Brittanië), Shirin van Anrooij, Fem van Empel (Nederland), Marion Brunel (Auvergne-Rhône-Alpes) en Petra Stiasny (Zwitserland) waren duidelijk de sterkste klimmers.

Van Anrooij slaat terug

Lang duurde het echter niet voordat de groep uit elkaar werd gereden. Dat was te danken aan Realini, die donderdag toonde de beste bergop te zijn. De Italiaanse koos vrijdag al vroeg voor het hazenpad en begon solo aan de tweede beklimming. Op de Cormet de Roselend reed Realini op een gegeven moment bijna 40 seconden weg, maar Van Anrooij had haar inspanning duidelijk goed ingedeeld. De Nederlandse kwam namelijk enkele kilometers voor de top weer aansluiten.

Meer zelfs, Van Anrooij ging op en over Realini. Vervolgens reed ze een bijzonder goede afdaling, waardoor ze met maar liefst drie minuten en 20 seconden voorsprong de laatste tien kilometer in ging. Die voorsprong gaf Van Anrooij niet meer uit handen. Ze kwam solo over de streep in Sainte-Foy-Tarentaise en had meer dan genoeg tijd om haar overwinning te vieren.

Dubbelslag

Door haar grote voorsprong won Van Anrooij overigens niet alleen de laatste rit, maar ook het eindklassement van de Tour de l’Avenir Femmes. De tweede plaats, in zowel het eindklassement als de slotrit, ging naar Shackley. De derde plaats in de slotrit was weggelegd voor de Zwitserse Stiasny. Realini werd vierde en kwam daardoor op plek drie terecht in het eindklassement.

Van Empel (vijfde) en Nienke Vinke (tiende) zorgden nog voor extra Nederlandse vlaggetjes in de top-10. De twee eindigden ook in de top-10 van het eindklassement. Van Empel werd zesde, Vinke zevende.