Shirin van Anrooij derde op EK: “Ik had vandaag niet de benen om te winnen”

Video

Shirin van Anrooij, in 2021 de Europees kampioene veldrijden bij de beloften-vrouwen, heeft haar titel op het EK in Namen niet weten te verdedigen. Ze moest genoegen nemen met een bronzen plak, nadat ze een moeizame start kende. “Ik heb mixed feelings“, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Op een kampioenschap kom je natuurlijk altijd om te winnen”, vervolgde de Nederlandse. “Dat is vandaag niet gelukt. Ik had vandaag ook gewoon echt niet de benen ervoor. Ik had al een heel slechte start en een heel slechte eerste ronde. Al vrij snel merkte ik dat tweede worden ook best lastig zou worden, dus ik hoopte gewoon op het podium te eindigen.”

“In de laatste ronde viel ik ook nog, waardoor ik bijna mijn derde plaats ook nog verspeelde. Uiteindelijk blij dat ik toch nog derde ben geworden. Vandaag zat er gewoon niet meer in. Heel erg balen, je hoopt toch goed te zijn op zo’n kampioenschap.”

Klikpedaal

Wat was de reden van de mindere start? “Ik denk niet dat het stress was. Ik voelde me wel vrij relaxed, maar ik schoot vrij snel uit mijn klikpedaal. Daar moest ik toen een stuk op lopen. In de eerste ronde maakte ik overal foutjes, dat was misschien wel wat de stress die bij zo’n kampioenschap komt kijken. Ik heb geen moment lekker in de wedstrijd gezeten. Ik heb het beste ervan proberen te maken. Dat was vandaag een derde plaats.”

Line Burquier

Na de Koppenbergcross tipte Van Anrooij Line Burquier al als outsider voor de Europese titel. De Française eindigde zondag op de tweede plaats achter Puck Pieterse. “Ik had wel verwacht dat ze zo sterk zou zijn”, zegt Van Anrooij nu. “Ik had wel verwacht dat zij sowieso mee zou spelen voor de podiumplaatsen en de titel. Ik weet dat ze technisch ook heel goed is. Omdat ik zelf ook een mindere dag had, reed ik technisch ook minder goed rond. En omhoog gaat ze ook heel hard.”

Van Anrooij wil in het vervolg van het veldritseizoen nog stappen zetten. “Dat is wel het doel. Eigenlijk ben ik het seizoen ingegaan om begin februari, op het WK goed te zijn. Hier wilde ik ook wel goed zijn, maar niet om specifiek naar toe te werken. Ik ga tussendoor nog een paar keer naar Spanje voor trainingsstages. Dan hoop ik wel een goede kerstperiode te rijden en een stap te zetten richting het WK.”