Shirin van Anrooij derde op de Koppenberg: “Dit was het hoogst haalbare”

Video

Shirin van Anrooij mocht na de Koppenbergcross als derde vrouw mee het podium op. De jonge Nederlandse van Baloise Trek Lions eindigde als derde in de zware klimcross, achter winnares Fem van Empel en Denise Betsema. “En daar ben ik erg tevreden mee”, vertelde ze na afloop voor de camera van WielerFlits.

“Ik hoopte hier op het podium te kunnen eindigen. Het is toch een van de mooiste crossen op de kalender. Het was ook het hoogst haalbare met de benen die ik had. Normaal ligt deze omloop me wel. Ik hou van klimmen en kasseien, maar je hebt echt een heel goede dag nodig om hier te strijden tegen Fem. In Maasmechelen (de laatste wereldbekermanche, red.) had ik die, vandaag waren de benen iets minder.”

“Ik ben daarom misschien nog wel blijer met deze derde plaats”, schetst Van Anrooij, die zich tijdens de cross niet gek liet maken door Van Empel en Betsema. “Ik koos er meteen voor om mijn eigen tempo te rijden. Ik wist dat Denise nog een keer zou aanvallen, maar ik besloot gewoon mijn eigen tempo aan te houden. Ik wilde het gat graag genoeg houden ten opzichte van de vierde in koers.”

EK-ambities

Van Anrooij kan nu met een gerust gemoed toewerken naar komende zondag, als in Namen het EK voor U23-vrouwen zal plaatsvinden. De 20-jarige renster rekent zich echter nog niet rijk. “We zijn met meerdere sterke beloften. Puck (Pieterse, red.) is een van de favorieten en ook de Française Line Burquier zal heel hard fietsen. We zijn met meerdere favorieten. Ik hoop wel op het podium te eindigen, maar het belangrijkste is dat ik een goede cross afwerk.”