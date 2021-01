Jumbo-Visma rijdt de komende drie jaar met Skoda

Škoda en Jumbo-Visma hebben de krachten gebundeld. Met ingang van 1 januari – en voor een periode van drie jaar – voorziet Škoda de wieler- en schaatsploeg van een uitgebreid wagenpark met tientallen auto’s. Škoda was eerder als autopartner al verbonden aan de ploeg. In 2019 leverde het nog de auto’s voor Team Sunweb.

Als onderdeel van de samenwerking tussen Jumbo-Visma en Škoda krijgen de schaatsploeg en het wielerteam, inclusief de ploegleiders, het teammanagement en de verzorgers, in totaal 57 auto’s tot hun beschikking. Škoda zet nagenoeg het complete gamma in met de SUPERB COMBI, OCTAVIA COMBI, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, FABIA, SCALA én de volledig elektrische ENYAQ iV.

Daarnaast voorziet Škoda Jumbo-Visma van ruime transportbussen van zustermerk Volkswagen. Het team zet de voertuigen in voor onder andere het volgen en ondersteunen van toprenners in de klassiekers, grote rondes en andere bekende wielerwedstrijden. “Met deze overeenkomst geven we het startschot voor een hernieuwde, langdurige en sportieve samenwerking.”

Terugkeer

Škoda en Team Jumbo Visma sloten een overeenkomst voor drie jaar. “Met de ambitie om dat partnership op termijn verder uit te breiden”, voegt Tjeerd Tuitel, algemeen directeur van Škoda Nederland, toe. “Zowel internationaal als nationaal is Škoda al vele jaren nauw betrokken bij het wielrennen en ook met de schaatssport hebben we in het recente verleden al innig samengewerkt.”

Richard Plugge, algemeen directeur van Jumbo-Visma, is eveneens in zijn nopjes: “We zijn heel enthousiast over de terugkeer van Škoda als autopartner van ons team. De band tussen Škoda en de wielerwereld is heel sterk en Škoda voorziet ons van een betrouwbaar wagenpark. We zijn er dan ook erg trots op dat Škoda vanaf 2021 weer deel uitmaakt van onze partnergroep.”