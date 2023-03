Sheffield vol vertrouwen na tijdrit Tirreno: “Denk dat ik een grote klassieker kan winnen”

Magnus Sheffield zat een tijdlang in de hot seat, maar eindigde uiteindelijk als derde in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico. De overwinning ging naar zijn ploeggenoot Filippo Ganna. “Het is heel mooi dat Filippo kon winnen en ik op het podium kon eindigen”, aldus het 20-jarige talent van INEOS Grenadiers voor de camera van Cycling Pro Net.

“Er waren wat wisselende omstandigheden tijdens de tijdrit. We hadden wat regen en zelfs wat hagel, maar hopelijk is het de rest van de week wat beter”, zei Sheffield, die in Tirreno-Adriatico vooral een knechtenrol zal vervullen. “Mijn prioriteit hier is het ondersteunen van mijn ploeggenoten. Maar als de kans zich voordoet, zal ik zeker voor een etappe gaan. Ik denk dat ik de juiste vorm heb.”

Moeizaam Openingsweekend

Sheffield eindigde in de Santos Tour Down Under als vierde, maar in het Vlaamse Openingsweekend had hij het moeilijk, vertelde hij. “Er werd daar vrij vroeg aangevallen. In de Omloop kon ik nog goed meekomen, maar in Kuurne haalde ik niet het niveau van de andere jongens. Ik denk dat dat laat zien dat ik op dat moment nog niet helemaal klaar was, maar de vorm komt eraan. Het is een beetje zoals vorig jaar: ik groei tijdens de klassiekerperiode. Hopelijk ben ik tijdens Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op mijn beste niveau.”

Wat zijn zijn doelen in dergelijke koersen? “Vorig jaar behaalde ik al een zege (in de Brabantse Pijl, red.), wat al een beetje druk heeft weggenomen. Ik ben nog steeds behoorlijk jong, dus ik moet nog leren hoe zulke wedstrijden zich ontvouwen. Maar ik denk dat ik vertrouwen uit die zege kan halen. Ik denk dat ik een grote klassieker kan winnen. Dat is waar ik voor wil gaan.”

Kämna verrast zichzelf

Net voor Sheffield in de daguitslag, op de tweede plaats, eindigde Lennard Kämna. De Duitser verraste zichzelf met die prestatie. “Ik had niet zo’n sterk optreden verwacht vandaag”, zei de Duits kampioen tegen de klok op de site van BORA-hansgrohe. “Ik ben meer dan tevreden met mijn tijdrit. Het was eigenlijk behoorlijk gemakkelijk om de rit in te delen, want de wind was heel gelijkmatig.”

“Ik heb wat energie overgehouden voor het laatste deel. Vooral mijn laatste kilometer was snel. We gaan kijken hoe mijn vorm in de bergen zal zijn, maar na vandaag kan ik zeker zelfverzekerd zijn. In het algemeen hebben we een sterk team voor het klassement en we willen het goed doen.” Kämna zijn ploeggenoten Aleksandr Vlasov en Jai Hindley eindigden op de plaatsen vijftien en zestien. Zij verloren respectievelijk 50 en 51 seconden op Filippo Ganna.

Lees meer: Filippo Ganna verpulvert tegenstand in openingstijdrit Tirreno-Adriatico