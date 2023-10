woensdag 11 oktober 2023 om 18:42

Shane Archbold verruilt fiets voor ploegleidersauto bij BORA-hansgrohe

Shane Archbord mag zijn rennerscarrière dan wel beëindigen na de Tour de Guanxi, maar hij blijft toch betrokken bij BORA-hansgrohe. De 34-jarige Nieuw-Zeelander, die we kennen vanwege zijn lange manen én sterke lead out-skills, stapt vanaf volgend seizoen de ploegleidersauto in.

BORA-hansgrohe maakte ook de terugkeer van ploegleider Patxi Vila wereldkundig. Die was van 2017 tot en met 2019 al deel van de BORA-staff, maar verhuisde nadien naar Movistar.

Archbold heeft een lang verleden bij de ploeg, dat in 2015 begon bij de toenmalige ProContinentale formatie Bora-Argon 18. Met deze ploeg groeide Archbold door naar de WorldTour, maar zijn tijd op het allerhoogste wielerniveau leek na één jaar al voorbij. Archbold zette een paar stappen terug en reed kort voor Aqua Blue Sport en het continentale EvoPro Racing.

In 2019 kreeg hij echter weer de kans bij BORA-hansgrohe en vervolgens reed hij twee seizoenen voor Deceuninck-Quick-Step (2020-2021) en tot slot weer BORA-hansgrohe (2022-nu). En nu, op zijn 34ste, heeft Archbold dus besloten om definitief in de remmen te knijpen.

