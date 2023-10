donderdag 5 oktober 2023 om 09:26

BORA-hansgrohe-renner Shane Archbold (34) kondigt afscheid aan

Shane Archbold zal nog één wedstrijd betwisten en dan zit zijn wielercarrière erop. De 34-jarige Nieuw-Zeelander, te herkennen aan zijn opvallende matje, hangt na de Tour of Guangxi (12-17 oktober) zijn fiets aan de spreekwoordelijke haak.

Archbold reed in de eerste jaren van zijn wielerloopbaan voor continentale teams, maar maakte eind 2014 de stap naar de (toen nog) ProContinentale formatie Bora-Argon 18. Met deze ploeg groeide Archbold door naar de WorldTour, maar zijn tijd op het allerhoogste wielerniveau leek na één jaar al voorbij. Archbold zette een paar stappen terug en reed kort voor Aqua Blue Sport en het continentale EvoPro Racing.

In 2019 kreeg hij echter weer de kans bij BORA-hansgrohe en vervolgens reed hij twee seizoenen voor Deceuninck-Quick-Step (2020-2021) en tot slot weer BORA-hansgrohe (2022-nu). En nu, op zijn 34ste, heeft Archbold dus besloten om definitief in de remmen te knijpen. De trouwe helper zal deze maand wel nog één keer in actie komen, aangezien hij zal deelnemen aan de zesdaagse Tour of Guangxi.

Twee profzeges

Op zijn – verder bescheiden – palmares prijken twee profoverwinningen. Archbold won in 2019 een etappe in de Czech Cycling Tour en een jaar later kroonde hij zich voor de eerste en enige keer tot Nieuw-Zeelands kampioen op de weg. De coureur won op een lager niveau ook nog een etappe in de An Post Ras van 2013.