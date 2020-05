Servais Knaven: “In Europa meerdere mogelijkheden voor hoogtestages” maandag 25 mei 2020 om 14:30

Bij Team Ineos wordt nog gewacht met het plannen van hoogtestages. Dat zegt ploegleider Servais Knaven tegen het AD. Meerdere Europese landen, waaronder Spanje, stappen uit de lockdown, maar de twijfel blijft aanwezig bij de Britse formatie.

“Het is de vraag wie daar naar toe mag reizen”, vraagt Knaven zich af. Het gaat mogelijk een probleem zijn om alle Tourdeelnemers in Spanje te krijgen. Zo zit titelverdediger Egan Bernal nog in Colombia, waar wielrenners mogelijk een uitzondering zijn op het vliegverbod dat geldt tot eind augustus. En Geraint Thomas en Chris Froome wonen in Monaco.

Onder meer Tenerife gaat naar verwachting eind juni weer ‘open’. Het eiland met de vulkaan Teide is een gewilde trainingsplek voor wielrenners. “We houden rekening met verschillende scenario’s en in Europa zijn meer mogelijkheden voor hoogtestages”, zegt Knaven. “Alle voorgaande jaren zijn we op El Teide geweest. Renners en trainers zijn er graag. Het is een plek die ze gewend zijn en trainingen zijn daar vertrouwd.”

Bernal mogelijk met privéjet naar Europa

Volgens Het Laatste Nieuws kan Bernal op tijd in Europa zijn om deel te nemen aan de Tour de France en nog een voorbereidingskoers. Zijn manager, Giuseppe Acquadro, is naar verluidt bezig om de Colombiaan in augustus met een privéjet van Zuid-Amerika naar Frankrijk te laten vliegen. Mogelijk is dan het Critérium du Dauphiné zijn eerstvolgende koers.