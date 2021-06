Servais Knaven: “Geraint Thomas op niveau Tadej Pogacar en Primoz Roglic”

Ride

Servais Knaven durft in de Tour de France met zijn kopman Geraint Thomas het rechtstreekse duel met de Slovenen Tadej Pogačar en Primož Roglič aan te gaan. Dat zegt de ploegleider van INEOS Grenadiers in een interview in de Zomergids van RIDE Magazine.

In een grote reportage met alle hoofdrolspelers met als thema ‘Hoe moet je Pogacar verslaan’ vertelt Knaven: “Je moet Geraint Thomas niet onderschatten. Als die op z’n best is, dan doet hij niet onder voor Pogačar en Roglič.”

Knaven benadrukt dat Thomas op een berg ook een serieus sprintje kan trekken. Denk aan l’Alpe d’Huez in 2018 en La Planche des Belles Filles in 2019. “Thomas is super gemotiveerd. Dat zag je al in de Ronde van Romandië die hij op een indrukwekkende manier wist te winnen. ‘G’ beseft heel goed dat het een van zijn laatste kansen is dat hij voor de eindzege kan meedoen. Als hij dit jaar wint, dan zou hij met zijn 35 jaar de oudste naoorlogse Tour-winnaar zijn. Ik ben niet bang om met hem wel het rechtstreekse duel aan te gaan met beide Slovenen.”

Knaven: “Natuurlijk is het in ons voordeel wanneer Pogačar geïsoleerd wordt. In de breedte denk ik dat wij inderdaad de beste ploeg hebben met ook Richie Porte, Richard Carapaz en Tao Geoghegan Hart. Als er acht man overblijven in een bergrit dan is er een goede kans dat wij nog met drie of vier renners vertegenwoordigd zijn”, voorspelt hij.

Het Tourparcours is dit jaar echter niet echt uitnodigend om iets te ondernemen. “Er zijn niet zoveel mogelijkheden. Het komt er echt op aan om een paar dagen uit te zoeken en dan een heel goed plan van aanpak te maken”, stelt Knaven.

De Britse formatie wil zo lang mogelijk meerdere opties houden. “Wij moeten proberen om zo lang mogelijk drie of vier renners in de top-tien te houden. Hoe langer wij diverse kaarten kunnen uitspelen, hoe beter het is. Al moeten wij ook duidelijk rekening houden met de afsluitende tijdrit. Daar gaan sommige van onze kopmannen tijd verliezen op die mannen. Met Thomas hebben we altijd nog iemand met een sterke tijdrit achter de hand.”

Bestel nu de RIDE Zomerspecial In de RIDE Zomerspecial lees je een uitgebreide analyse waarin we samen met Servais Knaven en Merijn Zeeman bespreken hoe Tourwinnaar Pogačar te verslaan is. Met onze 212 pagina’s tellende Zomerspecial ben je optimaal voorbereid op de Tour de France en de Olympische Spelen! Het magazine is hier te bestellen.