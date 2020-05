Servais Knaven: “Alle renners gaan met de benen van de Ruta del Sol naar de Tour” vrijdag 8 mei 2020 om 10:00

De nieuwe wielerkalender zorgt bij de teams naast hoop ook voor de nodige hoofdbrekens. Uit logistiek oogpunt wordt het een hele klus om alles geregeld te krijgen, zo vertelt Ineos-ploegleider Servais Knaven aan Sporza.

Met name 25 oktober zorgt voor de nodige hoofdbrekens. Dan staan zowel Parijs-Roubaix, de slotrit van de Giro als de Vuelta-etappe naar de Tourmalet op het programma. “We hebben net als de meeste teams twee bussen. Daar begint het al. Dan moet je al een camper huren”, legt hij uit. “We hebben zes ploegleiders. Normaal gaan we met z’n drieën naar een grote ronde en sturen we twee ploegleiders naar een klassieker. Dat past ook al niet”, geeft hij aan. “Het voordeel is dat 25 oktober de slotdag van de Giro is en dan heb je misschien geen drie ploegleiders meer nodig in Italië. Maar het wordt interessant.”

Focus op de Tour

Ineos is van plan zijn sterkste ploeg op te stellen in de Tour de France. “Het is altijd het plan geweest om Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal naar de Tour te sturen. Er is nog niets 100 procent beslist, maar met die insteek zitten we nog altijd in ons hoofd”, aldus Knaven, die aangeeft dat Richard Carapaz kopman is voor de Giro.

Knaven ziet nog voldoende voorbereidingstijd op de belangrijkste wedstrijd van het jaar. “Het is een soort winterperiode, maar je zult met de benen die je normaal in de Ruta del Sol hebt nu naar een topwedstrijd als de Tour gaan. Het positieve is dat dit voor iedereen gelijk is. Iedereen zal hardheid en ritme missen”, oordeelt hij.

De ploeg gaat graag op hoogtestage, maar het is nog onduidelijk of dit zal lukken. “Alle ploegen zullen dat intensief bekijken. Niemand weet wat er over twee weken mogelijk is, laat staan eind juni. Je moet heel veel scenario’s bedenken en als het moment daar is, dan moet je een van die scenario’s uitvoeren.”