Sergio Higuita snelste van favorietengroep in Ronde van het Baskenland

Sergio Higuita heeft de vijfde rit van de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De Colombiaan won de sprint van een groep met favorieten voor Andrea Bagioli en Mattias Skjelmose. Jonas Vingegaard blijft de leider van het algemeen klassement.

Vrijdag kregen de renners in het Baskenland andermaal flink wat bergen en heuvels voorgeschoteld. De vijfde etappe van de Spaanse ronde was met 164,5 kilometer wel niet al te lang. Meteen na de start in Amorebieta wachtte de beklimming van de Monte Kalbo (2,9 km aan 6,9%). Een aantal renners zagen dat als het signaal om aan te vallen, maar de aanvalspogingen kenden geen succes.

Het was wachten op een nieuwe aanval na de eerste klim. Soudal Quick-Step zat al een aantal keer mee in de vlucht deze week en deze keer was het opnieuw raak. Met name Rémi Cavagna en Mattia Catteneo sloegen de handen in elkaar en gingen samen op pad. De twee kregen even Mattieu Bourgaudeau van TotalEnergies achter hun, maar de Fransman geraakte niet bij de twee leiders en liet zich uitzakken.

Jayco AlUla en INEOS Grenadiers willen etappe winnen

Cavagna en Cattaneo hadden een mooi voorsprong te pakken. Na een goede 60 kilometer fietsen in Spanje reden ze een viertal minuten voor het peloton uit. Het zorgde ervoor dat Cattaneo de virtuele leider werd van de Ronde van het Baskenland. De Italiaan stond namelijk vijftiende in het algemeen klassement en volgde op slechts een minuut en zeven seconden van leider Jonas Vingegaard.

Het duo van Soudal Quick-Step bleef stevig tempo maken, maar verloor in de laatste 40 kilometer toch wat terrein. Dat was een gevolg van het kopwerk van de renners van Jayco-AlUla, die Jumbo-Visma assisteerden. Nadat ook INEOS Grenadiers zich op kop zette, smolt de voorsprong van de twee aanvallers als sneeuw voor de zon. Op 20 kilometer van de streep werd Cattaneo, die het langste standhield, dan ook gegrepen.

Favorietengroep rijdt weg

Bij de tussensprints onderweg gebeurde er niet al te veel. Vingegaard deed in de laatste tussensprint wel mee en liep zo een seconde verder uit op Mikel Landa. Vervolgens was het wachten op de absolute finale, waar nog een aantal stevige heuvels op het programma stonden. Nog voor het ingaan van de laatste tien kilometer nam INEOS Grenadiers andermaal het initiatief. De Britse formatie zorgde voor een flinke tempoversnelling in het peloton.

Op een zeer steil stuk was het Enric Mas die de knuppel in het hoenderhok gooide. Vingegaard sprong meteen mee en een select groepje kon volgen. Na de top kon er een grotere groep aansluiten. In totaal kregen we een kopgroep van een twintigtal renners. Naast Vingegaard waren ook onder meer Mas, Landa, David Gaudu, Mattias Skjelmose, Simon Yates, Mauro Schmid, Matteo Sobrero, Ion Izagirre en Sergio Higuita waren van de partij.

Sprinten in Amorebieta

Soudal Quick-Step had ook Andrea Bagioli en James Knox in de eerste groep. De Belgische ploeg koos er dan ook snel voor om zich op kop te zetten en tempo te maken in functie van Schmid. De Zwitser sprintte eerder al tweemaal naar een podiumplaats in de Ronde van het Baskenland. De achtervolgende groep, met Ethan Hayter als gevaarlijkste man, was niet ver weg, dus was het zaak om tempo te blijven maken.

De groep met favorieten had genoeg voorsprong om te sprinten in de straten van Amorebieta. Na een chaotische laatste kilometer ging Higuita de sprint van zeer ver aan. De Colombiaan had meteen een mooie voorsprong te pakken en kon die uiteindelijk ook vasthouden tot aan de streep. Bagioli legde beslag op plek twee, voor Skjelmose. Sobrero en Schmid, die slecht gepositioneerd zat, vervolledigden de top-5. Vingegaard blijft de leider in het algemeen klassement.