Sergio Higuita maakt debuut in klimklassiekers zaterdag 4 januari 2020

Sergio Higuita maakt dit jaar voor het eerst zijn opwachting in de klimklassiekers Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, zo vertelde de beloftevolle klimmer in gesprek met WRadioColombia. De 22-jarige renner van EF Education First zal verder zijn debuut maken in de Tour de France.

Teammanager Jonathan Vaughters vertelde eerder al dat EF Education First met een klimmersploeg naar de komende Ronde van Frankrijk trekt. De oud-renner noemde de namen van Higuita, Hugh Carthy, Michael Woods, Daniel Felipe Martínez en Rigoberto Urán. De 25-jarige Carthy kiest nu echter voor de Giro d’Italia, maar Higuita zal wel degelijk de Tour betwisten.

De explosieve klimmer begint zijn seizoen in eigen land met de nationale kampioenschappen en de Tour Colombia 2.1, gevolgd door Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland. Higuita zal vervolgens deelnemen aan de klimklassiekers, om in de zomer zijn Tourdebuut te maken. In het najaar is het tijd voor de Tour of Utah, de Canadese klassiekers en de Ronde van Lombardije.

Higuita – die ook hoopt op de Olympische Spelen – heeft zijn start bij de profs niet gemist, aangezien hij vorig jaar met verve een bergetappe in de Vuelta a España wist te winnen. Daarnaast behaalde hij podiumplaatsen in de Tour of California en de Giro dell’Emilia. Op het WK voor beloften greep Higuita net naast een medaille: de Colombiaan werd na de diskwalificatie van Nils Eekhoff vierde.