Jason Tesson zegeviert in Route d’Occitanie

De tweede etappe in de Route d’Occitanie is gewonnen door Jason Tesson. De Franse sprinter van TotalEnergies bleek in finishplaats Graulhet overtuigend de snelste te zijn. Leider Marijn van den Berg kwam er niet aan te pas.

In de Route d’Occitanie waren het vanmiddag Thomas Boudat, Enzo Boulet, Andrea Mifsub en Carlos Garcia Pierna die na de start wegreden uit het peloton. Garcia bleek van hen de beste renner te zijn: hij reed met nog 100 kilometer te gaan weg uit de kopgroep en zou het als laatste coureur uitzingen. Met nog 55 kilometer te gaan werd hij teruggepakt.

Larry Valvasori en Jean-Louis Le Ny probeerden het daarna allebei nog een aantal kilometer solo. Vooral Le Ny wist nog een tijdje vooruit te blijven en had op een gegeven moment zelfs dertig seconden voorsprong op het peloton, waarna EF Education First en Groupama-FDJ het heft in handen namen.

EF Education First deed dat voor Van den Berg. Le Ny werd daardoor teruggepakt, waarna de leider in Graulhet weer in kansrijke positie aan zijn sprint kon beginnen. De Nederlander had vrijdag echter niet de snelle benen die nodig waren om te winnen en hij zag Jason Tesson er met de zege vandoor gaan. Corbin Strong en Elia Viviani werden tweede en derde.