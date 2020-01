Hugh Carthy keert terug naar Giro: “Top tien is realistische doelstelling” vrijdag 3 januari 2020 om 15:39

Hugh Carthy gaat zich komend jaar voor het eerste richten op het rijden van een klassement in een grote ronde. Een plaats bij de eerste tien is het doel voor de Brit van EF Education First, maar hij sluit een top vijf-klassering niet uit.

Hij had ook naar de Tour gekund, maar de Brit koos uiteindelijk voor de Ronde van Italië, waar hij vorig jaar onder meer indruk maakte met zijn klimprestaties op de Mortirolo. Hij eindigde als elfde in het eindklassement. “Ik wil terug. Ik heb geleerd van vorig jaar en dat wil ik dit jaar in praktijk brengen”, zegt Carthy tegen Cyclingnews.

“De Tour was een optie, maar op dit moment in mijn carrière wil ik me richten op de Giro”, vervolgt Carthy. “Over het algemeen ligt die wedstrijd mij wel. Het is een koers waarbij aanvallen nog steeds loont. Je kunt strategisch koersen en in het hooggebergte kunnen ontsnappingen tot het einde wegblijven.”

Carthy, die sinds 2017 voor de ploeg van Jonathan Vaughters rijdt, wil nog niet al te hoog van de toren blazen: “Top tien zou mooi zijn”, zegt hij. “Je weet het nooit, want je kunt in de eerste week zomaar onderuit gaan en een paar minuten verliezen. Maar dat kan anderen ook gebeuren en dan zou een top vijf-klassering binnen bereik liggen. Als ik geluk heb en gezond blijf is top tien een realistische doelstelling.”

Carthy zal in de Tour de la Provence voor het eerst op de startlijst van een koers verschijnen. Daarna volgen deelnames aan de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië alvorens hij in topvorm af wil reizen naar Hongarije, waar de Giro d’Italia dit jaar zal starten.