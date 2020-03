Sergio Higuita eindigt als derde in Parijs-Nice: “Met dank aan de ploeg” zondag 15 maart 2020 om 09:22

Maximilian Schachmann, Tiesj Benoot en Sergio Higuita: deze renners stonden zaterdag op het eindpodium van Parijs-Nice. De Colombiaanse klimmer van EF Pro Cycling was na afloop erg blij met zijn derde plaats. “Ik eindig op het podium, met dank aan de ploeg”, zo laat hij weten op Instagram.

De 22-jarige Higuita maakte de voorbije dagen indruk in de Franse rittenkoers door bergop zijn mannetje te staan, maar vooral door geen tijd te verliezen in de waaieretappes. In de slotetappe met aankomst op Valdeblore La Colmiane bleek hij niet sterk genoeg om een ultieme aanval te doen op de gele leiderstrui, maar wist hij wel zijn derde plek vast te houden.

“Het was echt een zware wedstrijd”, zo blikt Higuita terug op de 78e editie van Parijs-Nice. “Ik ben heel erg blij met mijn optreden in Parijs-Nice. Ik wil iedereen bedanken voor de steun. Ik heb zelf ook nog een boodschap voor alle mensen die getroffen zijn door het coronavirus en mensen hebben verloren. Ik wens iedereen veel sterkte toe.”

Higuita heeft zijn seizoensstart niet gemist, aangezien hij in februari al Colombiaans wegkampioen werd en één maand later de Tour Colombia 2.1 op zijn naam wist te schrijven. De explosieve klimmer zal nu een tijdje geen rugnummer opspelden, aangezien de komende wedstrijden zijn afgelast vanwege het coronavirus.