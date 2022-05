Sergeant ziet ex-werkgever Lotto Soudal vechten tegen degradatie: “Nu vierde ploeg van België”

Lotto Soudal verkeert in sportief zwaar weer. De Belgische formatie staat er momenteel slecht voor in de UCI Team Ranking en vecht tegen degradatie. Dat ziet ook oud-ploegleider en sportief manager Marc Sergeant. “Ik kan mij inbeelden dat sommige mensen binnen de Nationale Loterij dat een schande zullen vinden”, laat hij weten in een uitgebreid interview met Het Laatste Nieuws.

Sergeant, die afgelopen zomer te horen kreeg dat zijn contract – na negentien jaar als ploegleider, sportief manager en sportief adviseur – niet werd verlengd, ziet het met lede ogen aan. “In de winter hoorde ik dat ze een seizoen à la Quick-Step-Alpha Vinyl moesten rijden om zich te redden. Een mission impossible. In januari en februari wonnen ze vaak, maar toen het in de klassiekers om de knikkers ging, was het over”, schetst Sergeant.

“Victor Campenaerts was wel zeer goed in de koersen tot tweehonderd kilometer. Duurt het langer, zie je zijn licht live op antenne doven. Hij mist ook sturing. In de bocht voor de Haaghoek rijdt hij aan de binnenkant, terwijl je aan de buitenkant moet zitten. Wie aan de binnenkant zit, moet quasi vanuit stilstand beginnen, terwijl de renners aan de buitenkant aan 40 km/u de Haaghoek opdraaien. Zonde. Gelukkig was er ook nog Arnaud De Lie, een godsgeschenk dankzij Kurt Van De Wouwer, maar van zo’n jonge gast mag je niet verwachten dat hij het in zijn eentje redt…”

“Ook de Tour is geen zekerheid meer”

Het is zeker niet de eerste keer dat Lotto Soudal het sportief moeilijk heeft. Sergeant: “Als ploegmanager heb ik er altijd over gewaakt dat we in de WorldTour konden blijven. Soms was het met de hakken over de sloot, maar in 2011 wonnen we dat klassement zelfs. Toen was het de beste ploeg ter wereld, nu is het de vierde ploeg in België en is de degradatie nakend. Ik kan mij inbeelden dat sommige mensen binnen de Nationale Loterij dat een schande zullen vinden.”

“Ook de Tour is geen zekerheid meer. Organisator ASO geeft zijn wildcards eerst aan de Franse teams en dan blijft er vaak maar één plek meer over… Als er al drie Belgische teams starten, kunnen ze die laatste wildcard vanuit publicitair oogpunt net zo goed aan het Noorse UNO-X geven… Het doet mij wel pijn als ik zie hoe het met de ploeg gaat.”

Over Caleb Ewan Lotto Soudal is in zijn jacht op UCI-punten voor een groot deel afhankelijk van Caleb Ewan. De Australische sprinter moet ook dit seizoen weer voor de nodige overwinningen zorgen. Ewan heeft nog een contract tot eind 2024 bij de ploeg van manager John Lelangue, maar daar zag het vorig jaar helemaal niet naar uit. Sergeant gaat terug naar de Giro van 2021. “Tijdens de eerste massasprint van de Giro was de lead-out voor Caleb mislukt. Niet leuk, maar Caleb heeft dat slecht geventileerd. Hij at zelfs niet meer samen met de ploegmaats. Toen ik na vijf dagen in Italië aan kwam, zag ik een ploeg van los zand.” “Ook de ploegleiders wisten het niet meer. Mario Aerts zei dat hij twee kilo was vermagerd door de stress. Voor Marc Wauters hoefde de Giro zelfs niet meer door te gaan… Ik heb Caleb toen een uur apart genomen. Na een halfuur geklaag van hem, zei ik: ‘Voor mij is het duidelijk: jij moet van ploeg veranderen.’ Hij zei: ‘Mijn vriendin zegt dat ook.’ Ik zei: ‘Het is goed, we gaan dat regelen, maar eerst ga je er in deze Giro nog het beste van maken en vriendelijk zijn voor je ploegmaats.’ De dag nadien heeft hij zich verontschuldigd voor de groep en de volgende sprint was het prijs. Drie maanden later heeft hij zijn contract verlengd.”