Sepp Kuss ziet toekomst bij Jumbo-Visma: “Hoop ooit klassementsrenner te worden” donderdag 25 juni 2020 om 09:03

Sepp Kuss verwacht dat hij binnen Jumbo-Visma door kan groeien tot volwaardige klassementsrenner. De Amerikaanse klimmer, die vorig jaar als knecht van Primoz Roglic in de Vuelta een rit won, weet dat hij daarvoor nog wel stappen moet zetten. “Ik hoop een klassementsrenner te worden voor grote rondes. Waar ik nog aan moet werken is de focus voor een hele ronde”, zegt hij in een interview met Ciclismo Internacional.

Kuss heeft al drie grote rondes achter zijn naam staan, alle drie reed hij die als helper van een klassementskopman. “Als helper kan je mentaal even de knop op ‘uit’ zetten op dagen die niet cruciaal zijn, maar als je voor een klassement gaat vraagt dat een heel andere mentaliteit. Het is iets dat ik nog moet leren. Ik ben normaliter niet heel nerveus, dus ik zou het moeten doen op een manier waarbij ik een ‘relaxte’ kopman kan zijn”, zegt hij.

‘Koersen met meer kopmannen geeft mij minder druk’

De Amerikaan ziet mogelijkheden om door te groeien binnen zijn huidige team. “Ik denk dat dat kan bij Jumbo-Visma. Uiteindelijk gaat het erom dat je de beste bent, toch?”, vraagt hij zich af. “Ik functioneer beter als ik een koers rijd met meerdere kopmannen. Dat geeft dat beetje minder druk en dan kan ik vrijer koersen, in plaats van dat ik zeven man heb die op mij letten. Dat kan ook stress opleveren.”

Om klassementsrenner te worden zal Kuss zijn tijdrit nog moeten verbeteren, weet hij. “Ik werk daar wel aan, maar nog niet zo veel als de klassementsrenners. De ploeg weet dat de tijdrit altijd lastig zal blijven voor mij, maar we hebben tot nu toe jaarlijks aerotests gedaan. Als knecht rijd ik een tijdrit ook vaak niet op volle kracht, omdat ik daarin energie spaar. De komende jaren wil ik dat anders aanpakken, omdat ik die tijdrit-flow moet ontwikkelen. Fysiek en mentaal.”

‘Steven, Tom en Primoz hebben geen grote ego’s’

Dit najaar debuteert Kuss in de Tour de France, als knecht van de drie kopmannen Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. “Ik kijk ernaar uit. In de Verenigde Staten denken mensen dat ik fiets voor mijn hobby, tot ik ze vertel dat ik de Tour de France heb gereden. Hopelijk is de coronasituatie op tijd onder controle en kunnen we met hetzelfde enthousiasme koersen. Zeker omdat het straks voor mij de eerste keer is, kijk ik ernaar uit om de gekte en het spektakel van de Tour te ervaren”, zegt Kuss, die nog een contract heeft tot eind 2021.

Dat Jumbo-Visma met drie vooruitgeschoven pionnen start, ziet Kuss niet als een probleem. Bij andere teams heeft die strategie wel eens fout uitgepakt. “Ik denk dat het grote verschil is, als ik Steven, Tom en Primoz ken, dat zij geen grote ego’s hebben. Natuurlijk zijn ze allemaal ambitieus en willen ze winnen, maar volgens mij hebben ze een gemeenschappelijk doel. Nog meer dan dat ze een interne strijd willen voeren. Ik denk dat dat het beste uit hun naar voren brengt.”