maandag 23 oktober 2023 om 08:24

Sepp Kuss ziet mogelijke rol als (schaduw)kopman in Tour de France 2024: “Waarom niet?”

Sepp Kuss sluit niet uit dat hij in de Tour de France van 2024 voor een klassement zal gaan. De klimmer van Jumbo-Visma mikt ook weer op de Vuelta a España, de grote ronde die hij dit jaar won. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn huldiging in zijn geboorteplaats Durengo.

“Waar ik het meest naar uitkijk, is als titelverdediger naar de Vuelta gaan”, zei Kuss tegen onder andere Escape Collective, toen hij gevraagd werd naar zijn ambities voor volgend seizoen. “Én naar de Tour gaan en daar mijn best doen, of dat nou voor mezelf is of voor Jonas (Vingegaard, red.).”

“Als het parcours niet ideaal voor me is, zou ik tevreden zijn om weer als helper naar de Tour te gaan”, vervolgde de Amerikaan. “Maar we zullen zien wat de route is (de route van de Tour 2024 wordt deze woensdag onthuld, red.), misschien is het iets wat ik aan kan. Of ik dat als kopman bedoel? Ja, waarom niet?” Hij voegde daar vervolgens wel aan toe dat Jonas Vingegaard hoger in de pikorde staat en hijzelf in zo’n situatie vooral als back-up gezien moet worden. In gesprek met WielerFlits sprak hij eerder al van een rol als ‘joker’.

De zege in de Vuelta van 2023 heeft Kuss veel zelfvertrouwen gegeven, vertelde hij nog. “Ik weet nu dat ik in staat ben om een grote ronde te winnen”, klonk het. “Dat geeft me heel veel vertrouwen. Ik weet dat ik mijn lichaam en geest naar een niveau kan brengen waarmee ik de druk drie weken aan kan.”

Vertrek Roglic

In gesprek met Escape Collective ging Kuss ook nog in op het vertrek van Primoz Roglic naar BORA-hansgrohe. Hij stelde dat de overstap ‘beter voor iedereen’ is. “Hij kan nu naar een team waar hij zich gewaardeerd voelt en waar iedereen achter hem staat”, aldus de 29-jarige renner, die zegt veel te hebben geleerd van Roglic. “Niet zozeer doordat hij me dingen direct bijbracht, maar door hoe hij zich ontwikkelde als renner en wat hijzelf leerde. Als je kopman een fout maakt en je ziet hem die fout in een volgende koers herstellen, dan leer je daar ook van.”