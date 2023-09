Nick Doup • woensdag 20 september 2023 om 12:05

Sepp Kuss wil (nog) niet als kopman naar de Tour

Interview Sepp Kuss mag zich sinds zondag officieel eindwinnaar noemen van een grote ronde. Door zijn overwinning in de Vuelta a España gaan vanaf 2024 nog meer ogen op hem gericht zijn. Zijn plek in de anonimiteit van het peloton verandert naar een plek in de schijnwerpers. “Maar ik kan nog steeds diezelfde renner zijn die achterin het peloton zit, maar er gaan wel meer verwachtingen komen van de buitenwereld”, weet hij.

“Dat wordt anders. Maar ik moet vooral mezelf niet te veel verwachtingen opleggen en door blijven gaan, zoals ik dat altijd heb gedaan in het verleden”, aldus Kuss in gesprek met WielerFlits, dat dinsdag aanwezig was bij zijn huldiging in de service course van Jumbo-Visma in Den Bosch.

Jarenlang was Kuss de luxeknecht binnen de Nederlandse ploeg. Bij alle eindzeges in de grote rondes, van Primož Roglič en van Jonas Vingegaard, was de Amerikaanse klimmer erbij. Ook de Vuelta a España 2023 won Jumbo-Visma. Niet met Vingegaard of Roglič, maar juist mét Kuss.

Nu hij voor het eerst zelf drie weken lang op de toppen van zijn kunnen moest presteren, heeft Kuss veel geleerd over het zijn van een kandidaat-winnaar van een grote ronde. “Het mentale gedeelte”, zegt hij. “Het rijden in een wedstrijd waarin je alles kunt verliezen. Normaal heb ik niets te verliezen, omdat ik mij focus op mijn werk en dat goed wil doen. Vanuit dat oogpunt heb je niets te verliezen, maar elke dag gefocust zijn en elke etappe alles eruit halen is mentaal niet makkelijk.”

‘We wilden duidelijkheid na de Angliru’

Het bepalende moment in de voorbije Vuelta was de bergetappe naar de Alto de l’Angliru in de slotweek, waar Kuss nipt zijn leiderstrui behield nadat Roglič en Vingegaard waren weggereden. “Voor de Angliru wisten we niet zeker dat we de drie sterkste renners in koers zouden zijn. Tot dat moment koersten we vooral tegen de concurrentie, maar toen stonden we daar met z’n drieën…”

“Dat verraste ons allemaal. Dat kun je niet plannen van tevoren, want die situatie hadden we niet verwacht. We wilden daarom wel duidelijkheid in die nieuwe situatie”, vertelt hij nu. Uiteindelijk werd na die bergrit de knoop doorgehakt en stond iedereen achter het doel om met Kuss de Vuelta te winnen en het volledige eindpodium te bezetten met Jumbo-Visma-renners; Vingegaard werd tweede, Roglič derde.

Joker

Met het oog op 2024 gaat Sepp Kuss ook een grote rol spelen binnen Jumbo-Visma. Als winnaar van een grote ronde zal hij wat te eisen hebben. De vraag is of hij als kopman naar de Tour de France wil, in een ploeg waarin tweevoudig winnaar Vingegaard en Giro- en Vuelta-winnaar Roglič ook nog koersen. “Je mag die aspiraties altijd hebben”, zegt Kuss over het willen winnen van de Tour. “Maar ik realiseer mij dat de Vuelta heel anders is dan de Tour.”

“Dan heb ik het over de dynamiek van de wedstrijd. De Vuelta is de perfecte koers. In de Tour is het veel nerveuzer. Daar zijn de overgangsritten zwaarder en zijn de beklimmingen minder steil. Dus die wedstrijd is echt anders, voor mij dan”, aldus Kuss.

De wil om kopman te zijn in de Ronde van Frankrijk volgend jaar, spreekt hij nu niet uit. Hij verwacht in zijn ‘oude’ rol als luxeknecht daar weer aan de start te staan. “Normaal gesproken wel, maar ik houd er ook van om als joker uitgespeeld te worden. Voor mij is dat ook motiverend, om op die manier voor een kopman te werken en ook te kunnen koersen. Ik ben het plezier in het knechten ook zeker niet verloren.”

Merijn Zeeman: “Vanuit onze benadering verandert er niets voor Sepp”



Volgens sportief directeur Merijn Zeeman hoeft in de rol van Sepp Kuss niets te veranderen voor de komende jaren. “Als je redeneert vanuit hoe wij de sport benaderen, verandert er niets voor Sepp. Hij kan zeker bij ons nog een grote ronde winnen, net zo goed als dat we hem dat nu ook hebben laten doen”, zegt Zeeman. “Sepp weet dat hij juist bij Jumbo-Visma een grote ronde kan winnen, veel meer dan dat hij ergens als enige kopman wordt uitgespeeld.”

“Overigens hebben we Sepp in 2021 op dezelfde manier de Vuelta laten rijden, alleen verloor hij toen zes minuten in de laatste tijdrit”, doelt hij op de uiteindelijke achtste plaats van Kuss, op bijna 19 minuten van eindwinnaar Roglič. “Dit hebben we vaker zo gedaan.”

Trots

“Kijk hoeveel verschillende winnaars er in ons team zitten. Juist als je in zo’n ploeg rijdt, dan komen er tactisch altijd situaties waarbij je beschermd wordt van achteren. Dan krijg je juist de kans om te winnen”, vult hij aan. “Iemand als Sepp kan bij ons zo een grote ronde winnen. Iemand als Tiesj Benoot kán een klassieker winnen in onze ploeg, omdat het niet alleen maar om Wout van Aert gaat. Wij proberen het op een andere manier te benaderen.”

En binnen Jumbo-Visma is ook bekend dat Kuss de rol van enige kopman in, bijvoorbeeld, de Tour de France niet ambieert. “Dat is niet zijn persoonlijkheid. Op deze manier vindt hij het geweldig. En hij kan ook intens genieten als Jonas de Tour wint, of Primož de Giro wint. Daar is hij net zo trots op als dat hij zelf wint.”