Nick Doup • dinsdag 19 september 2023 om 16:38

Seizoen Sepp Kuss zit erop na Vuelta-zege: “Fijn om even niet aan koersen te denken”

Na een seizoen met maar liefst 77 koersdagen heeft Sepp Kuss definitief een punt gezet achter zijn seizoen. Als winnaar van de Vuelta a España gaat de Amerikaan van Jumbo-Visma het offseason in, waarin hij voor even terugkeert naar ‘zijn’ Durango. “Maar ik ga nog wel even fietsen, want dat vind ik nou eenmaal leuk”, lacht Kuss in gesprek met onder meer WielerFlits.

“Na zo’n grote ronde ben je vooral opgelucht dat het klaar is, maar de komende weken komen er nog meer huldigingen en feesten”, vertelt de ritwinnaar op Javalambre en de uiteindelijke winnaar van de rode leiderstrui in Madrid. “Misschien ga ik mezelf nog belonen met een cadeau dat mij doet denken aan deze afgelopen drie weken.”

Voor Kuss zit zijn seizoen er wel op, na het rijden van de UAE Tour (5e), de Ronde van Catalonië (19e), de Giro d’Italia (14e), de Tour de France (12e) en dus de Vuelta a España (eindwinst). Dat betekent dat de knop om kan. “Relax and chill. Het is fijn om niet aan koersen te denken. Ik ga geen wedstrijden meer rijden, voor zover ik weet”, lacht hij. “Ik heb genoeg gekoerst. Het is maar beter ook om het seizoen te beëindigen met een knaller.”

Kuss woont sinds enkele jaren in Andorra, maar keert binnenkort wel terug naar zijn thuisland om daar in Durango, Colorado tot ontspanning te komen. “Ik denk dat ik aan het eind van deze maand terug ga naar de States. Dat is iets eerder dan gebruikelijk. Het zal ook vooral in het offseason zijn, dus heb ik dan ook meer tijd om iedereen te zien”, aldus Kuss, die verwacht ongeveer drie weken in de VS te blijven.