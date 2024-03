donderdag 14 maart 2024 om 13:58

Sepp Kuss reed Giro d’Italia uit met coronabesmetting

Tijdens de Giro d’Italia was Sepp Kuss besmet met Covid-19. De 29-jarige Amerikaan en zijn ploeg waren op de hoogte van de besmetting maar besloten de ronde toch voort te zetten. Dat blijkt uit de nieuwe documentaireserie All In over het afgelopen seizoen van Jumbo-Visma.

De 106e editie van de Ronde van Italië was er één die in het teken stond van slecht weer en uitvallers (onder andere topfavoriet Remco Evenepoel moest de koers verlaten met een coronabesmetting), maar Jumbo-Visma werd al voor de start van de ronde geconfronteerd met ziekte.

In aanloop naar de eerste grote ronde van het jaar kampte de Nederlandse formatie namelijk met twee covidgevallen. De selectie moest kort voor La Grande Partenza dus nog omgegooid worden. Rohan Dennis en Sam Oomen vervingen de zieke Robert Gesink en Tobias Foss. Tot overmaat van ramp verloor het team ook nog Jan Tratnik, de Sloveen werd tijdens een trainingsrit aangereden en kon niet aan de start verschijnen in Italië. Hij werd last-minute vervangen door Tom Gloag.

Kuss besmet met corona

Toch leek het er tijdens de Giro d’Italia op dat Yellow Bee’s al hun pech al hadden opgemaakt. Ondanks de vele uitvallers door het wekenlange hondenweer wist de ploeg met de voltallige selectie Rome te bereiken. In de documentaireserie over het wonderjaar van het team wordt echter getoond dat de selectie weldegelijk kampte met ziekte. Niemand minder dan meesterknecht Kuss bleek tijdens de Ronde van Italië besmet met het coronavirus.

De Amerikaan zegt in de documentaire dat hij weinig last had van zijn besmetting. “Ik was positief voor corona, maar had min of meer milde verschijnselen.” Kuss bleek nauwelijks besmettelijk te zijn door een hoge CT-waarde. In overleg met de ploeg en betrokken instanties werd besloten dat de klimknecht zijn wedstrijd kon vervolgen. Op de beelden is te zien hoe Kuss tijdens de rittenkoers geïsoleerd werd van zijn ploegmaten. In de bus voorafgaand aan een etappe zien we een facetimegesprek tussen Roglic en zijn belangrijkste helper.

Het bleek een goede beslissing van de ploeg om 29-jarige renner in koers te houden. Tijdens de zestiende etappe speelde Kuss namelijk een cruciale rol voor zijn kopman. Door Roglic op de slotklim op sleeptouw te nemen, wist de Amerikaan het tijdverlies van zijn Sloveense ploegmaat op voornaamste concurrenten Geraint Thomas en João Almeida te beperken tot slechts 25 seconden. Achteraf bleek dit een cruciaal moment, de Olympisch kampioen tijdrijden won het eindklassement namelijk met een minimale marge van 14 seconden voorsprong op de nummer twee.

In het tweede seizoen van All In is te zien hoe Jumbo-Visma na een bizarre ontknoping de Giro d’Italia weet te winnen. Maar zien we ook twijfel en onderlinge spanning binnen de ploeg tijdens de twee andere grote rondes. De vijfdelige documentaire is vanaf zaterdag 16 maart te bekijken op Amazon Prime Video.